高雄市1人蛋行「超思」公司獲得農業部上億元補助款，引發爭議。前立委郭正亮表示，這種模式是有問題的，顯然就是人脈在作祟，農業部長陳吉仲必須出來說清楚。

郭正亮今(1日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這一次雞蛋的採購，跟去年快篩的採購模式完全一樣，沒有對資本額的要求、也沒有要求要提出財務保證，進口之後盤點，政府才給你相應的補助。所以去年快篩的採購，就會看到小吃店登記的公司，也跑來進口快篩，台灣幾家重大的醫材公司卻沒有參與，顯然有人知道了消息，只要找金主，急著用現有的公司，趕快申請進口。

郭正亮接著指出，申請進口的要求非常低。反正進口到台灣，補助款才能給你，所以對衛福部、農委會來講，他們沒有風險。可是這種模式是有問題的，因為台灣夠格的雞蛋買賣業、醫材公司很多。若是規矩的做法，政府去跟前10大公司談一談，所有進口過程就比較有保障；但顯然就是人脈在作祟，陳吉仲必須出來說清楚。

郭正亮點出，超思這家公司該女士的老公，以前也是做這一行的，聽說也做得不錯。超思公司去年9月才登記在高雄岡山，今年2月24日申請停業，突然間3月2日申請復業，哪有這麼厲害。

而對於外界質疑超思獲得1億多元補助款，超思負責人秦語喬今天則表示，「根本沒有拿到政府補助」。