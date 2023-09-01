上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局、人民銀行上海市分行、國家金融監督管理總局上海監管局今（1日）聯合印發《關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，執行購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。

當局公布，此舉是為更好滿足剛性和改善性住房需求，使更多購房人能夠享受首套房貸款的首付比例和利率優惠。

通知規定，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在上海市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。