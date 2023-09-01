檢舉魔人無所不在，南投縣警察局因此「業績」大漲，其中名間鄉6到8月違規停車取締開出2240件罰單，較去年同期967件，大幅暴增230％最驚人，有民眾1次就接到10張罰單惹民怨，市議員要求縣府檢討整體交通不要只會開罰單。

南投縣議員林儒暘說，依據縣警局提供資料，今年6到8月舉發交通違規件數，南投市9955件、名間鄉2240件，比較去年同期南投市7626件、名間鄉967件，南投市增加30％、名間鄉更暴增230％。

林儒暘說，有民眾不知道遭檢舉，一次收到10張罰單，拿著罰單到服務處跟他陳情抱怨，他認為南投縣車輛登記數達4萬輛，停車位僅2500格，縣府除了路邊停車收費早點實施，增加停車空間周轉率，也應規畫立體或地下停車場，停車能夠改善才有治本效果。

林儒暘說，保護行人路權，警方取締重點在於人行道、轉彎處10公尺內違停，就占了6成以上，違停罰鍰從600元到1200元不等，但許多駕駛人陳情，違停被告發是自己錯誤，但有時1次就收到好幾張罰單，且不知道遭告發，讓車主相當無奈。

林儒暘認為，違規取締是手段、而非目的，如果縣府規劃夠多停車位讓車主安全停車，開違規單及早讓車主知道被告發，不再繼續違規，行人安全才更有保障。

對此南投縣政府表示，南投市等4大鎮市已有路邊停車收費規畫，希望在今年底前實施，不過，因停車位遠低於車輛數，也考慮規畫立體停車場、或利用公園、學校設置地下停車場；另警方也會加強違規熱點宣導，讓駕駛人知道相關規定和取締重點，避免因民眾檢舉，遭連續開罰。

警方補充指出，這些罰單主要來自民眾拍照、錄影檢舉，不似警方取締會在車窗上放置告發單讓民眾即時知道，因檢舉案警方需依規定告發，經過既定流程要一段時間，才會有車主收到多張罰單，對此警方會研議改善。