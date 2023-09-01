殺青酒所有演員齊聚，神秘卡司黃大煒（下排中）首露面。（公視提供）

由張鈞甯、越南影帝連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏主演的公視最新戲劇《化外之醫》台灣場已殺青，日前喝殺青酒，劇組將拉到越南繼續拍攝。今（1）日也公布更多華麗卡司，包含蔡亘晏（爆花）、實力派演員傅雷、謝章穎，馬來西亞男星陳澤耀、網紅阮秋姮等20多位演員出席，神秘卡司黃大煒更首度曝光，令人十分期待。

張鈞甯以閩南語「水」來形容殺青的心情，她說：「國際製作很不容易，終於殺青了，水啦！這齣戲有很多值得關注的議題，水啊！攝影、燈光、畫面，水啊！演員女的美、男的帥，也是水啊！」她更以流利的越南語來表達對連炳發分離的不捨，更致贈發一把手術刀，做為臨別紀念。

這次是越南帝連炳發至今最長一次出國工作，有4個多月，而且，下戲後更有許多拍戲準備課程要上，十分緊湊，他以英文「滿足的（satisfied）」來形容殺青當下的心情，連炳發說：「從開始拍攝到現在，我都是全力以赴去完成每件事，不管結果如何，我都感到充實、滿足的！現在期待的，就是回越南『充電』！」

楊一展以「定」字來描繪殺青的心情，從頭至尾心情平穩，劇組帶給他安全感。他還透露，曾經劇組在一天中有四台陸續出狀況，其中一台還是他開的道具車，幸面一切平安度過。戲裡戲外，楊一展視連炳發如弟弟，離別前他致贈連炳發一條水晶手環，祝福他永保健康。也期待連炳發再來台時，帶愛吃榴槤的連炳發去吃蒸的臭豆腐，試試臭豆腐「最香」的真滋味。

許安植說：「終，就是終於拍完了！拍這部戲真的蠻難的，自己的戲份雖然只有三個多月，但是，體感時間更長。」為演出追根就底、不顧一切的檢察官，穿著高跟鞋眼中、不斷追的嫌疑連炳發，她的眼中總帶著一股狠勁，她笑著說：「發哥（連炳發）第一來台拍戲，希望沒有嚇到他！哈哈哈～」

在劇中擔任外事警察的夏騰宏，不斷跑步追查非法移工，開拍第一週就從59公斤狂掉7公斤，所以，他以「兇」字來形容殺青當下的心情。過去他以演出遊走社會邊緣的角色居多，他很慶幸自己第一次演出這麼陽剛的角色。

《化外之醫》預計於2024年第三季於公視播出，故事揭露隱身在台打黑工的外籍醫師范文寧（連炳發飾），因醫療爭議被迫逃亡，於法律與人性中掙扎，面對黑白勢力的進逼，神經外科女醫師（張鈞𡩋飾）竟意外出手相救，兩個孤獨奮戰的靈魂從此交會…。