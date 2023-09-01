颱風來襲，桃園市政府因應海葵颱風活動停辦或延期，發出彙整表，避免民眾撲空。

環保局：

9／2 13：30-15：30海洋教育親子活動-海龜神秘事件延至9／17。

9／2 10：00-12：00海洋教育親子活動-厚你攬條條延期。

9／2 09：00-15：00海洋教育遊學-許厝港濕地延期。

9／3 08：00-17：00新屋環境教育園區環教課程及園區導覽取消辦理。

除9／3未清運垃圾外，9／1及9／2垃圾照常清運，若發佈停班課訊息再依實際情況另行通知。

社會局：

本市各親子館，如遇停班停課即休館（包含館內及外展活動），活動延期時間由各親子館另行公告及通知。

本市各公托中心，如遇停班停課即停止收托。

本市各婦幼館、婦女館、婦女中心、婦女培力中心、新住民文化會館、新住民培力中心、各早期療育發展中心、南區青少年活動中心、身心障礙福利館、老人文康中心，如遇停班停課，即停止當日服務。

老人及身心障礙者營養送餐服務照常，部分單位將以代餐方式提供。

托育人員訓練班，如遇停班停課，延期辦理（時間另行公告及通知）。

活動／課程資訊：

9／2復興家庭服務中心-Ngasal maku !親子好時光（親子團體課程），如遇停班停課延期辦理，辦理日期另行通知。

9／2 112年成年監護 輔助 宣告個案處遇服務方案「監」持守「護」您宣導講座 －監護人財務管理實務及知能，如遇停班停課延期辦理，辦理日期另行通知。

9／2龍潭家庭服務中心-【兒童理財課程暨親子共學活動】，如遇停班停課延期辦理，辦理日期另行通知。

9／2桃園市機構式托育服務培力輔導中心辦理托嬰中心專業人員在職訓練課程照常進行，如遇停班或停課即延期辦理（時間另行公告及通知）。

9／2育有未滿2歲兒童育兒津貼親職教育講座（大園場次）延期舉行，時間另行公告及通知。

9／2-9／3育有未滿2歲兒童育兒津貼親職教育講座（楊梅、平鎮場次）照常舉行，如遇停班或停課即延期辦理（時間另行公告及通知）

9／2-9／3本市第1至5區居家托育服務中心辦理居家托育人員在職研習訓練課程照常舉行，如遇停班或停課即延期辦理（時間另行公告及通知）。

9／2-9／4托育人員訓練班課程照常舉行，如遇停班或停課即延期辦理（時間另行公告及通知）。

9／4 楊梅家庭服務中心-楊梅區級個案研討暨跨網絡區域聯繫會議，如遇停班停課延期辦理，辦理日期另行通知。

9／2觀音中心社區方案-「偶們Fun暑假」-小衛星課後照顧班，如遇停班停課延期辦理，辦理日期另行通知。

9／2 培力大補帖-補助與核銷課程於南區培力中心，照常辦理。如遇停班停課延至9／9。

9／2志願服務基礎訓練課程照常舉行，如遇停班停課則取消辦理，延期時間另行通知。

體育局：

9／2 「112年第八屆桃園市『理事長會內賽盃』老馬籃球錦標賽活動」原則照常舉行，如遇停班停課將暫停辦理，相關賽程將另行公告。

9／2-9／3「桃園市運動會─市長盃籃球錦標賽(機關社會組)」原則照常舉行，如遇停班停課將暫停辦理，相關賽程將另行公告。

9／2「龜山區桌球趣味聯誼賽」延至9／10。

9／2「112年桃園市體育總會理事長盃槌球錦標賽」延至9／24。

9／2「初級及中級國民體適能指導員強化研習課程與檢定考試」如遇停班停課，當天暫停辦理。

9／2「常態性課程-防疫不鬆懈 新生健康活力守護您（新屋／健康活力防疫健身運動課程）」如遇停班停課，當天暫停辦理。

9／2「身心障礙者運動活力養成班」如遇停班停課，當天暫停辦理。

9／2「桃園市112年度原住民族歲時祭儀計畫」如遇停班停課，當天暫停辦理。

9／2「我國參加2024年聖保羅第1屆世界聽障青年運動會田徑代表隊選拔賽」如遇停班停課，當天暫停辦理。

9／2「2023國際城市盃標準舞蹈全國邀請賽」如遇停班停課，當天暫停辦理。

9／2-9／3「2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽」改至萬能科技大學舉辦。

9／2-9／3「玩出快樂~踢出專業 桃園市足球夢想園區」如遇停班停課，當天暫停辦理。

9／3「112年身心障礙者活力桌球養成班」延期日期待訂。

9／3「身心障礙運動活力養成班_地板滾球運動活力養成班」延至9／17。

9／3「112年桃園市桃原慢速壘球活動」如遇停班停課，當天暫停辦理。

9／3「運動i臺灣2.0~射箭體驗 體適能運動培力計畫」如遇停班停課，當天暫停辦理。

9／3「愛輪滾動健康 體適能運動培力計畫」如遇停班停課，當天暫停辦理。

9／3「2023仁美綠色廊道健走活動」如遇停班停課，當天暫停辦理。

9／3「2023泛亞盃國際標準舞全國公開賽暨台灣AL國標舞國手選拔積分賽桃園站」如遇停班停課，當天暫停辦理。

9／2-9／3世界客家博覽會位於平鎮區1895乙未保台紀念公園展區之體育表演節目暫停。

9／2-9／4各國民運動中心照常營業，如遇停班停課暫停營業。

9／2-9／4市立田徑場、中壢及中路網球場照常開放，如遇停班停課暫停開放。

農業局：

9／2永安漁港2023星繽樂狂歡嘉年華延期至9／9辦理。

9／2楊梅畜產嘉年華延期9／9辦理。

9／2-9／7世客博-好客農市活動取消。

觀旅局：

9／2-9／3 2023世界客家博覽會集客活動-「飢客任務」暫停辦理。

2023世界客家博覽會集客活動-「飢客任務」一日關主活動延至9／17辦理。

旅服中心目前正常提供服務、台灣好行目前正常行駛，如果9／2-9／4人事行政局發布停班停課，旅服中心將暫停服務，台灣好行將由交通局與其他公車路線一併公告停駛。

風景區目前正常開放，如果9／2-3中央氣象局發布桃園市為海葵陸上颱風警戒範圍，本處轄管大溪市立中正公園景觀電梯將暫停開放，角板山行館園區、小烏來天空步道、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區將進行公告休園。

捷運局：

9／2-9／4 桃園軌道願景館如遇宣布停班停課則閉館。

原民局：

9／2桃園市112年度原住民族歲時祭儀-太魯閣族Knciyan豐收祭，照常辦理，惟下午活動將視天氣提前結束。

9／2桃園市112年度原住民族歲時祭儀-噶瑪蘭族gataban豐年祭(收穫祭)，照常辦理，惟下午活動將視天氣提前結束。

9／3 112年度桃園市大溪區豐年祭延期至9／24。

9／2-9／3優雅生活節-原民產業博覽會暨竹林市集延至9／10辦理。

9／3桃原農場假日市集（第4場）延至9／10辦理。

9／2-9／3「桃園市原住民族文化會館」正常開放，如遇停班停課則閉館不開放，導覽及場地租借等館舍活動皆取消辦理，另9／4(一)為本館休館日。

勞動局

9／2身心障礙者就業前適應成長團體如遇停班停課延期。

9／2身障街頭藝人展演推廣活動(桃園市失智症關懷協會)如遇停班停課延期。

9／2 9：00-16：00進修學分班-銘傳大學「員工生涯輔導與諮商」如遇停班停課則擇期補課。

9／2 9：00-16：00產業應用班-中原大學「企業ESG永續及財務管理培訓班」如遇停班停課則擇期補課。

9／2 9：00-16：00勞工學苑產業應用班-中國青年救國團桃園市團務指導委員會「烘焙食品丙級證照-麵包類」如遇停班停課則擇期補課。

9／2 13：30-16：30勞工學苑生活應用班-中原大學「瑜珈提斯」如遇停班停課則擇期補課。

9／3 9：00-12：00移工學苑技藝課程-桃園婦女館「多肉植物插盆」，如遇停班停課則擇期補課。

9／3 9：00-12：00移工學苑技藝課程-南崁天主堂「手工皂」，如遇停班停課則擇期補課。

9／3 9：00-16：00勞工學苑進修學分班-龍華科技大學「商用英語與TOEIC語言證照訓練班」如遇停班停課則擇期補課。

9／3 9：00-16：00勞工學苑進修學分班-中原大學「證券分析及投資管理」如遇停班停課則擇期補課。

9／3 9：00-16：00勞工學苑進修學分班-銘傳大學「表達性藝術諮商-用藝術療癒與溝通」如遇停班停課則擇期補課。

9／3 9：00-16：00勞工學苑產業應用班-中國青年救國團桃園市團務指導委員會「烘焙食品丙級證照-西點蛋糕類」如遇停班停課則擇期補課。

9／3 9：00-16：00勞工學苑產業應用班-元智大學「Python程式設計：從零基礎入門到進階」如遇停班停課則擇期補課。

9／3 13：00-16：00移工學苑美食課程-南崁天主堂「珍珠奶茶」，如遇停班停課則擇期補課。

9／3 13：00-16：00移工學苑美食課程-桃園婦女館「蛋黃酥」，如遇停班停課則擇期補課。

9／4身心障礙者創業準備輔導研習課程如遇停班停課延期。

9／4視障按摩巡迴(社團法人桃園市健康家庭教育協會) 如遇停班停課延期。

9／4工會輔導評量如遇停班停課延期。

9／4 一鹿順風 職向未來 桃園就業中心【揚秦國際單一徵才活動】如宣布停班停課則延期擇日辦理。

9／4 18：40-21：40勞工學苑產業應用班-巨匠電腦股份有限公司「數據分析與資料視覺化應用班」如遇停班停課則擇期補課。

9／2-9／4期間，勞資爭議調解會議及仲裁會議如遇停班停課延期。

9／2-9／4課程類：如宣布停班停課則延期擇日辦理。

失業者職業訓練－西點烘焙咖啡點心班

失業者職業訓練－實用電商行銷技能應用班

失業者職訓-立體美甲彩妝美膚班

失業者職訓-時尚造型快剪創業班

失業者職訓-立體美甲彩妝美膚班

失業者職業訓練-芳香靚妍美妝實務養成班

失業者職業訓練-自媒體行銷企劃班

失業者職訓-亮顏美甲美睫培訓班第02期

失業者職業訓練-專業美甲美睫應用技能全科班

失業者職業訓練-芳香精油調理師培訓班

112年度創新產業人才培育訓練專班-Python 與ChatGP整合應用 AI 人才培育班

112年度創新產業人才培育訓練專班-無人機競速空拍證照班

112年度ESG永續規劃師人才培訓課程

微軟AI國際證照培訓專班

人事處：

9／2 08：00-18：00桃園市政府第8屆公教人員桌球錦標賽延期。

客家局：

9／2 19：00-20：30「龍潭街區-光劇場(武德殿廣場)」活動延期，另行通知延期日期。

9／2-9／3 9：00-17：00「龍潭街區靜態策展(武德殿、客家青創孵育基地)」正常開放；如遇停班停課則配合閉館不開放。

9／2-9／3 14：30-17：00「2023崙坪客家生活樂-HAKKA音樂靚起來」活動延期，另行通知延期日期。

9／2-9／3 15：00-17：00「紫玄居戲劇坊《蝴蝶杯》客家大戲展演」活動延期，另行通知延期日期。

9／2-9／3 15：00-17：00「榮興客家採茶戲劇團《碧波塵情》客家大戲展演」活動延期，另行通知延期日期。

9／2-9／3 9：00-17：00「桃園市客家文化館、鍾肇政文學生活園區、1895乙未保台紀念公園記憶展示空間、桃園北區客家會館、永安海螺文化體驗園區、崙坪文化地景園區工藝館」正常開放；如遇停班停課則配合閉館不開放，導覽及場地租借等館舍活動皆取消辦理。

青年局：

9／2 14：00-16：00社企平鎮館 「精油出奇皂＆無尾熊爬樹 」活動照常舉行，如遇停班停課延期至10／21 10：00-12：00辦理。

9／2 09：00-14：30桃園市葉姓青年會辦理「親子同樂YA! 反毒宣導活動」(青年局補助案)照常舉行，如遇停班停課延期辦理(日期再訂)。

9／2 09：30-12：30創業課程-9月餐飲前導班—飲品的品牌開發學、13：30-16：30創業課程-9月餐飲前導班—從國際視角看未來台灣的茶飲市場照常舉行，如遇停班停課延期辦理(日期再訂)。

9／2 12：30-18：00桃園市極限運動協會辦理「第11屆極限PK大賽-in lnine」(青年局補助案)照常舉行(場地為室內場館)。

9／2 13：20-16：30桃園高中辦理「拾光儀舊—儀隊成果發表會」(青年局補助案)照常舉行，如遇停班停課取消辦理。

9／2-9／3 15：30-18：30世界客家博覽會｢潮客」桃園恁青活動延期辦理(日期待定)。

9／2 08：00-22：00、9／3 08：00-19：00中原大學辦理「影擊」(青年局補助案)照常舉行，如遇停班停課取消辦理。

9／2-9／3 09：00-17：00桃園市新移民女性關懷協會辦理「第五屆模擬桃園市議會」(青年局補助案)照常舉行，如遇停班停課取消辦理。

9／2 10：00-12：00職人工作坊(補助課程)-秋葉原模型手作坊(2)第1堂、9／2 13：00-17：00職人工作坊(補助課程)-手作飾品(1)-療癒畫、祝福捕夢網 第1-2堂、9／3 09：00-18：00職人工作坊(補助課程)-竹編盛物籃(2) 第1-4堂、9／3 13：00-17：00 職人工作坊(補助課程)-手作飾品(1)-祝福捕夢網、礦石網袋項鍊 第3-4堂照常舉行，如遇停班停課延期辦理(日期再訂)。

9／2、9／3 09：30-16：30數位人才培育工作坊-Azure AI課程延期辦理(日期待定)。

9／2-9／4 世界客家博覽會｢串客派對」市集暫停營業，9／5 14：00恢復營業；地創特區體驗活動，9／2陽光成金繡球花飾品展示及步驟經驗分享-飾品DIY＊2場、9／3中壢街區博物館青草老店防蚊包製作、9／3「龍旗飄飄」龍布旗製作體驗-布旗製作、9／3「神龍起舞慶豐年」舞龍體驗-跟著客家龍神跑跳跳)延期辦理(日期待定)。

9／2-9／4 09：00-17：00 科普展覽活動-科學˙美學／ MAKER發明家、科普展覽活動-AI與機器人照常舉行，如遇停班停課取消辦理。

9／2-9／4 09：00-21：00青創指揮部、新明青創基地、安東青創基地、T.Select桃園中路電商基地照常營運，如遇停班停課暫停營運。

9／2-9／4 09：00-18：00桃園社會企業中心平鎮館照常營運，如遇停班停課暫停營運。

9／2-9／4 10：00-19：00桃園設計庫(含「GEN Z SELECT2023桃園設計院校新一代設計展入圍作品跨校聯合展」)照常營運，如遇停班停課暫停營運。

9／2-9／4 09：00-17：00桃園市青年體驗學習園區照常營運，如遇停班停課暫停營運。

衛生局：

9／2桃園市社會住宅主辦蘆竹社會住宅二號社區光合日，活動暫停，時間待確認。

9／2生育保健通譯員在職教育訓練課程，如遇停班停課取消，擇期辦理。

9／2大溪親子館健康飲食繪本說故事巡迴活動，如遇停班停課取消辦理。

9／2中壢自強市民活動中心社區營養團體衛教講座活動，如遇停班停課改期辦理。

9／2 08：00-10：00八德區衛生所瑞豐里整篩活動，依政府公告停班停課活動取消辦理。

9／2 06：30-20：00觀音區衛生所衛生所保健志工觀摩活動，如遇停班停課活動取消。

9／2 08：00-10：00楊梅區衛生所全日癌症篩檢活動，如遇宣布停班課則活動取消。

9／2 07：30 -10：00平鎮區衛生所所內整篩活動，如遇停班停課活動取消。

9／2 10：00-14：00大溪區衛生所環境噴消活動，如遇停班停課活動取消。

9／2 08：30-11：30蘆竹區衛生所家庭健康日活動，如遇停班停課活動取消。

9／2 06：30-20：00蘆竹區衛生所6：30-20：00志工文康活動，如遇停班停課活動取消。

9／3 MY CASA無毒社區宣導，如遇停班停課取消。

9／3蘆竹區衛生所辦理第1階段整合性預防保健篩檢服務，取消辦理。

9／3桃園市新住民文化會館健康飲食繪本說故事親子共學活動，如遇停班停課取消辦理。

9／4本府性別平等會健康、醫療與照組分工小組研商會議，如遇停班改期辦理。

9／2-9／4本市11家急救責任醫院因應海葵颱風來襲，急診正常開設，門診情形如遇停班停課則停診。

9／2-9／4本市13區衛生所門診，如遇停班停課暫停。

民政局：

9／2、9／3 13：30-16：30 桃園孔廟環境教育推廣活動️，如遇停班停課延至10／14、15。

9／3 09：00-11：00桃園孔廟六藝研習班-古琴課程，如遇停班停課延至9／10。

經發局：

9／3 09：00-12：00 2023好市採購月-假日巡迴場-新明公有市場延至112年9月16日辦理。

文化局：

9／1 17：00-18：30 2023世界客家博覽會縣市藝文週活動延期，擇日再辦。

9／1-9／3 11：00-21：00 2023世界客家博覽會客氣市集：

9／1市集提前於15：00撤攤。

9／2至9／3市集配合世客博大會決議取消，市集相關硬體於當日攤商撤離後拆除。

9／1-9／4世界客家博覽會客庄宣傳水上裝置「Hello Kitty來作客」因受第11號颱風海葵及其外圍環流影響，預計風力將達4級(或陣風將達6級)以上，為安全考量作品9／1至9／4暫停展出，夜間燈光秀也一併停演。如有異動將隨時公告。

9／1-9／4《 Mello Travels 》等地景藝術裝置：地景作品如轉轉桃花、織光、事事如意、豬事圓滿、風自遠方來、在傘下、渡海、航向天際、送子鳥及來客奉茶，以及龍潭地區菱動、池畔律動等作品將加強固定；另因受外圍環流影響，預計風力將達4級(或陣風將達6級)以上，為安全考量，作品Mello Travels、擁抱燦爛的你亦暫停展出。

9／1-9／4 18：00-22：00 2023世界客家博覽會藝術光環境廊道暫停展出，雙獅迎賓、工藝之美-油紙傘作品撤收，其餘青塘園蒲公英燈、金屬雨傘部分作品放倒；民權路四段人行道懸掛球燈、洽溪路沿線水母廊道、洽溪橋「工藝之美-上燈」及高鐵北路側「客家祈福廊道」等採加固包覆。

9／2 10：00-12：00中平路故事館「中壢客家印記走讀活動」延期辦理，活動時間另行公告。

9／2 14：00-16：00鍾肇政文學獎系列講座-板塊重組「我們在詩裡橫衝直撞」如遇停班停課，活動延期辦理，時間另行公告。

9／2 11：00-17：00楊梅故事園區「甘甜。入味」客家茶的採與食展覽系列活動延期至9／16。

9／2 15：00-17：00壢景町《灶下裡的好菜路-客家粄刻印趣工作坊》延期辦理，活動時間另行公告。

9／2 13：00-17：00仁亞workshop第三場如遇停班停課，場館將不對外開放，相關活動亦將順延或停辦。

9／21 10：00-10：30(上半場)、10：40-11：30(下半場) 大樹下聽故事～跟著節氣過生活（柚見中秋）如遇停班停課，文場館將不對外開放，相關活動亦將順延或停辦。

9／2 14：30-16：30無限創意表演團《森林小英熊》如遇停班停課延至10／7(六)辦理。

9／2 112年桃園閩南書院如遇停班停課，課程即順延辦理，補課時間將於後續公告：

10：00-12：00志工及爸媽說故事研習營

13：00-17：00北管研習班

13：30-15：30閩南語說故事-親子系列活動

9／3 14：30-16：30《返影入林》桃雲慈善公益音樂會如遇停班停課延至9／16(六)辦理。

9／3 14：00-16：30中壢光影電影館《三八娘子憨子婿》電影放映＋映後座談如遇停班停課暫停，擇日於粉絲專頁公佈辦理時間。

9／3 10：00-12：00如果身體是座島工作坊延至9／17 10：00~12：00辦理。

9／3 14：00-17：00黃埔四海同心協會《讓孝順成為一種習慣》公益演唱會（專簽補助）依行政院人事行政總處若公布本市達停班停課，則演出場次會依此公布取消或延期辦理，在此之前，依行程準備進行。取消該會會請記者當天刊登停辦訊息在中時版面，並在各級志工群組發布停辦訊息。

9／3 10：00-12：00、13：30-15：30 112年桃園閩南書院：閩南語說故事-親子系列活動如遇停班停課，課程即順延辦理，補課時間將於後續公告。

9／2-9／3 17：00-19：00 2023世界客家博覽會廣場匯演配合世客博大會決議取消。

9／2-9／3 16：00-17：00、19：00-20：00天光舞台帶狀節目「客藝絲竹」主題週暫定活動延期，擇日辦理。

9／2-9／3每日16：00各1場國泰雲門隨行吧-社區巡演「與雲門共舞」，行政院人事行政總處若公布本市達停班停課，則演出場次會依此公布取消。在此之前，依行程準備進行。若確認停班停課，則該天之行程或是演出取消，不做延期調整。今日(9／2)上午10：14已發布手機簡訊通知已報名觀眾更換場地事宜，若達停班停課，會再發布手機簡訊通知。

9／2-9／3 09：00-16：30、09：00-12：00表演藝術觀察員課程如遇停班停課，課程活動取消，並擇日延期舉辦。

9／2-9／3 10：00-17：45 2023書藝策展工作坊如宣布停班停課，則活動改為線上辦理；若無宣布停班停課則照常舉行。

9／2-9／3 15：30-18：30鐵玫瑰熱音賞-草地音樂會因逢颱風來襲，兩日活動逕行取消，延期時間將另行公告。

9／2-9／4 09：30-17：00我用身體畫座島如遇停班停課，桃園市兒童美術館將不對外開放，相關活動亦將停辦。

9／2-9／4 19：00至21：00(平日)、19：00-21：30(假日) 臺灣館光雕投影《回庄》展演、兒美館光雕投影《客垠》展演：9／2-9／3配合世界客家博覽會暫停演出，9／4若停班停課則暫停演出。

9／3 10：00-17：00石章篆刻入門課如遇停班停課，場館將不對外開放，相關活動亦將順延或停辦。

9／2-9／4本市各藝文館舍開放時間藝文場館對外開放，如遇停班停課，桃園市內藝文場館將不對外開放，相關活動亦將順延或停辦。

地稅局：

9／2世客博設攤宣導活動取消(大溪分局主辦)。

教育局：

9／2 09：00-16：00桃園特殊教育學校特奧火炬跑暨融合籃球活動，照常辦理。

9／2 08：30-11：30桃園市立圖書館「哈客歷史來散步」走讀活動活動，不論是否有停班停課，都延期至9／9辦理。

9／2 14：00-16：30市圖「漫讀閱大溪」走讀活動活動，不論是否有停班停課，都延期至9／10。

9／2及9／3 08：30-16：00教育局國小教育科辦理2023世界客家博覽會－種子教師研習活動(第2場次及第3場次)延至9／9及9／10辦理。

9／2 08：00-11：50平鎮區東安國中仰望基金會假日木工班，如遇停班課，則直接取消。

9／2 08：00-11：50平鎮區東安國中卡巴迪、巧固球、獨輪車、街舞訓練，如遇停班課，則直接取消。

9／2 08：00-19：00桃園區中山國小排球、桌球、武術隊校隊假日訓練，直接取消不補課；9／3 08：00-19：00排球、桌球、武術隊校隊假日訓練，直接取消不補課。

9／2、9／3 15：30-17：00世界客家博覽會副展區之臺灣客家茶文化館帶狀節目表演活動暫停辦理。

9／2 08：00-12：00中壢區新明國小辦理桃園市112年語文競賽國高中複決賽，若遇停班停課，則延期到9／9辦理。

9／2 08：00-12：00 桃園市語文競賽國高中組複決賽-朗讀項目比賽，若宣布停班停課，順延至9／9辦理。

9／2 08：20-16：10新住民語文教學支援人員職前教育研習依市府公告辦理，倘若遇停班停課，延後一週辦理研習。

9／2、9／3 07：30至17：30於桃園市大溪區百吉國小辦理桃園市112年區域性水域運動推廣活動（石門水庫阿姆坪水域）若發布陸上颱風警報，將延期辦理（公告於學校網站）https：／／reurl.cc／94dnZY。

9／2中壢區中壢家商客語認證，如遇停班停課則暫停辦理，並依師大宣布之日期延期舉行。

9／2 09：00-13：20桃園區北門國小祖孫共學營，如遇停班停課，則順延一次。

9／2 08：00-12：00龍潭區石門國中辦理新生自行車研習及考照活動，如遇停班課，則暫停一次，補辦日期校方另行通知。

9／2 14：00-16：30桃園市立圖書館總館「越南奧黛書籤DIY」活動、「婚姻裡最真實的鬼故事」講座、「參與式遊戲繪本玩出孩子的專注力」講座；兒童文學館「談談HOME、貼貼HOME」繪本講座；龍潭分館「賞玩創意繪本」講座；楊梅分館「讀音樂好好玩」活動；觀音分館「低醣生酮飲食與防彈咖啡」講座，如遇停班停課則延期辦理，日期另行公告。

9／2 09：00-16：00家庭教育中心嬰幼兒親職教養工作坊-恆溫教養：父母賦能vs實作；14：00-16：30(線上課程)家有青少年-親職教育講座：接住墜落的青少年-拒學、自殺自傷、常見精神疾病預防及處遇，如遇停班停課，則延期舉行，日期另行公告。

9／3大溪區中興國小家長會祖孫戶外踏查活動，如遇停班課，暫停並另行公告辦理時間。

9／3 10：00-12：00桃園市立圖書館兒童玩具館「從醫學角度提倡SDGs 永續親子共讀」講座，如遇停班停課則延期辦理延期，日期另行公告。

9／3 14：00-16：00桃園市立圖書館平鎮分館「那些你不知道的客家小秘密」講座；總館「一本四種語言的動物識字書」講座；龍潭分館「偶遇布袋戲」活動；新屋分館「客庄海克童玩編織」活動；兒童玩具館「遊戲小鎮大冒險」活動，如遇停班停課則延期辦理，日期另行公告。

9／3 09：30-12：00家庭教育中心(線上課程)嬰幼兒親職教育系列講座：談幼兒語言發展與練習；9／3 13：30-16：00(線上課程)家庭教育專業推展人力系列講座：家庭衝突與溝通；14：00-16：30社區家庭教育電影院：老爸Hold不住，如遇停班停課，延期舉行，日期另行通知。

9／4 09：30-11：30家庭教育中心青少年家長讀書會，如遇停班停課，延期舉行，日期另行通知。

9／4 14：00-17：00桃園區同德國小112年桃園市國小遊戲場安全稽查行前會，如遇停班課，則延期辦理，另行通知。

桃捷公司：於颱風襲台期間，如10分鐘平均風速達八級，列車降速到時速40公里行駛，直達車每站皆停，抵達終點站後清車不載客，且暫停收送預辦登機行李；若10分鐘平均風速達十級，列車25公里進站停駛待命。

大溪區公所：

9／2「大溪生命紀念園區秋祭靈骸追悼會」照常舉行。

9／3「112年度桃園市大溪區原住民族豐年祭」延期至9月24日(日)

龜山區公所：

9／4 10：00-11：30嶺頂廟走讀延期辦理，日期另行通知。

9／3-9／4世客博環教團延期辦理，日期另行通知。

八德區公所：

9／2~9／4世客博環教團延期。

9／3 15：00-18：30 2023八德HAKKA采風趣／義民節挑擔文化祭延至9／10辦理。

9／3-9／4 112年度里鄰長暨協助里鄰基層工作相關人員聯誼活動(嘉義)，須視颱風情況以決定是否延期，擬於明(2)日上午再行回報。

楊梅區公所：

9／3「大埔心市民活動中心暨新楊平社大埔心分校聯合揭幕啟用典禮」，延期辦理，舉辦時間確認後另行通知。

平鎮區公所：

9／2、9／3、9／4 2023桃園客家義民祭活動照常舉行，如遇停班取消停班日活動，其餘日活動照常舉辦，但辦理方式，得因應天候狀況、災損情形調整。