中度颱風「海葵」來勢洶洶，新北市府稍早開設災害應變中心第一次工作會報，指出颱風預計從明（2）日起影響台灣，周日影響新北市最大，並且因低壓氣流影響，外圍環流預計影響到下周三。至於明天是否停課，新北市長侯友宜說，北北基桃四地區將在八點前宣布。

新北市災變中心工作會報指出，目前颱風正逐漸向西移動，路徑有大變化，正持續南修中，預計今天晚間8時30分發布海上颱風警報，陸上颱風警報最快預計明日清晨5至8時許發布，將影響台灣東部。

新北市何時會受影響？工作會報指出，預計本周日是風雨最大的時候，上午平均風力就會達到7級以上的停班停課標準，直到颱風通過山脈後風雨才會逐漸趨緩，由於低壓氣流影響，颱風恐怕會在台灣海峽滯留，預計到下周二、三，海陸警報才會完全解除。

總雨量部分，工作會報指出，山區、沿海都會有局部豪雨，可能達到停班停課標準，預計雨量將會集中在新北市東側、南側山區，且沿海會出現9至11級陣風。

風浪部分，工作會報請北海岸，尤其是東北角特別注意，土石流部分，由於汐止區、坪林區是歷史災區，工作會報特別提醒這兩地區民眾嚴防。

侯友宜表示，海葵颱風現已變成中度颱風，預測路徑由花蓮、台東登陸，預計今晚8時發布海上颱風，4日脫離颱風圈，市府全程緊盯海葵颱風動向，8月29日迄今已召開4次整備會議，要求市府各單位落實防颱工作，不管是防汛自主檢查或疏散避難收容安置都要做好，他明天也會到各區勘查防颱工作是否做到位。

侯友宜提醒，明天風雨漸大，周日是颱風中心通過台灣風雨最明顯，山區雨量會快速累積，沿海有強風巨浪，他今天經過新店溪就看到河水慢慢暴漲中，所以這次絕對不能輕忽海葵颱風帶來的雨量與風勢，預判周日的白天到晚上是風雨最強的時候。

侯友宜說，尤其是北海岸與山區的有局部豪雨，沿海跟郊區風力會達到10到11級，因明天是開學後第一個放假日，提醒居住在沿海居民要留意長浪，民眾不要去觀浪戲水及前往山區，詳細風災訊息可至新北災訊E點通查詢。