農業部表示，政府為解決國內缺蛋問題實施雞蛋專案進口，就雞蛋專案進口開放的國家中，須符合國外雞蛋來源牧場須以近期未有禽流感疫情發生，且未施打禽流感疫苗的國家，而巴西就是符合條件的國家之一。

根據中央畜產會公布資訊，畜產會委託貿易商從巴西進口8,814萬顆雞蛋，農業部對此表示，由於巴西向來是農業生產大國，不論原物料玉米、大豆乃至豬、雞肉或雞蛋均極具全球競爭力，其雞蛋外銷全球，當時巴西雞蛋的價格也相對合理並具有競爭力，是重要的雞蛋進口來源。

農業部補充，巴西禽產業龐大且出口許多國家，包括日本、中東及新加坡等地，由日本每月皆從巴西進口超過1,300萬顆雞蛋觀之，顯見巴西雞蛋品質相對優良且衛生安全有保障。

農業部強調，政府專案進口雞蛋過程一切公開透明，於3月間有舉辦過2次公開說明會，邀請貿易商協助政府自國外尋找蛋源，及其要符合的要件：1.登記合法的貿易代理商。2.媒合符合出口國之非疫生產場或有出口日本、新加坡等經驗之出口商。3.提出出口國官方開立符合規定之檢疫證明及衛生證明樣張。4.到岸價格（CIF）報價合理性。5.時間限制：3月底前下單，3、4月份進口雞蛋全量供中央畜產會調度。雞蛋專案進口所有的過程都已詳盡向貿易商說明與溝通，可進口的國家與文件資訊都公布在農業部防檢署與衛福部食藥署的官網。

農業部表示，農業部辦理緊急進口雞蛋，調度給加工及洗選業者，補足國內各通路消費需求，消彌囤貨搶購及黑市價格亂象，讓消費者能買得到平價雞蛋，以平穩物價為政策目的，一切進口程序除顧及時效亦均依相關規定辦理。