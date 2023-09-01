近期各大時裝品牌摩拳擦掌的釋出秋冬形象大片，不過在這波形象大片朝中的最大贏家絕對非卡戴珊一家莫屬，繼金卡戴珊、坎達爾珍娜（Kendall Jenner）之後，金小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）一甩與甜茶提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）分手緋聞，與瑞典品牌合作Acne Studios，為品牌2023秋冬丹寧系列形象照，於形象照中大膽裸上身出鏡搭配濕髮、不羈的妝容展現出又帥又辣的獨立女性形象。

Acne Studios2023秋冬丹寧系列。（Acne Studios提供/林欣儀台北傳真）

上月初金卡戴珊為紐約時裝品牌Marc Jacobs拍攝形象大片，而妹妹坎達爾珍娜（Kendall Jenner）上週為英國設計師品牌Stella McCartney全裸出鏡，創造大量話題，身為家族小妹的凱莉珍娜也不落人後，除「真空」單穿丹寧夾克、牛仔褲展現率性造型之外，還「上半身失蹤」手抱酥胸、僅著品牌仿舊水洗丹寧牛仔褲大方秀裸背。

Acne Studios2023秋冬系列最新配件。（Acne Studios提供/林欣儀台北傳真）

Acne Studios2023秋冬系列最新配件。（Acne Studios提供/林欣儀台北傳真）

該系列為品牌將標誌性的丹寧單品為啟發，推出復古風格的「盤尼西林」仿舊水洗和「油塗層」蠟質水洗，廓型寬張寬大、中性的風格不論男女皆宜，另外片中選用的訪舊皮革手提包、造型眼鏡，也是於2023秋冬時裝大秀中展示的最新配件。