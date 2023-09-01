目前太平洋有蘇拉、海葵與鴻雁3個颱風，其中海葵颱風直奔台灣北部而來。石門水庫截至今晚7時，蓄水率96.1％，水位約244.09公尺，蓄水量約19731萬噸，北水局已增供農業用水及加大水力發電逐步調降水庫水位，增加滯洪空間，另阿姆坪防淤隧道也有機會在這次颱風期間執行第2次操作。

水利署長賴建信今視察石門水庫，指示應以確保水庫安全及穩定供水為目標，並做好與地方政府資訊聯繫，尤其水庫下游河道橫移門操作時機，要努力讓颱風侵襲時安全無災。

北水局副局長郭耀程表示，依中央氣象局預報資料，海葵颱風可能為北部山區帶來豪雨，石門水庫已配合增供農業用水及加大水力發電逐步調降水位，增加水庫滯洪空間。另水庫欄木索已完成架設及抽泥船撤移至安全水域，以免漂流木影響水庫正常操作。

至於豪雨可能衍生原水濁度問題，北水局已聯繫台水公司二及三區處將淨水場內蓄水池蓄滿，避免於颱風期間施工及變動供水模式，以嚴謹態度面對颱風豪雨變化。

郭耀程也說，石門水庫阿姆坪防淤隧道在這次颱風期間有機會執行第2次操作，北水局將守視颱風動態及入流量評估操作時機。同時提醒民眾，面對颱風考驗千萬不可掉以輕心，務必隨時注意中央氣象局發布各項天氣警特報，避免進入危險水域，確保生命財產安全。