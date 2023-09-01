「誠品搬家」因侵犯誠品商標遭求償，誠品官網今天發聲明表示，無意刻意為難，並指誠品搬家商標單獨或放大「誠品」二字，造成顧客混淆，負責人受訪時多次自詡「搬家業中的誠品」；法院也判定誠品搬家為惡意侵權。

「誠品股份有限公司」與「誠品搬家有限公司」商標官司纏訟多年，誠品搬家一審勝訴，二審敗訴判賠新台幣300萬元，經最高法院發回，更一審被追加求償共600萬元，目前尚未定讞。

誠品搬家公司面臨求償，在臉書粉絲專頁指出，誠品搬家公司為合法申請公司，強調誠品搬家公司沒有要攀附他人，也不會混淆，至今已有80多家公司以誠品為名，這對辛苦經營的業者不公平；此事在網路引起許多討論。

誠品今天在官網張貼聲明指出，關於「誠品」商標權的維護，誠品股份有限公司期盼誠品搬家有限公司尊重法院判決、法律規定及商標權人合法正當的權利。

誠品強調，基於合法正當的商標法權利，數度請求誠品搬家更名，歷經多年多次協商未果，而需以法律途徑維護權利。誠品同時指出，公司長期與上千家不同類別的中小企業往來合作，感同身受各行各業企業經營辛苦，無意針對或刻意為難任何公司。

誠品官網聲明也表示，誠品搬家公司近日屢以單方一面之詞於社群及媒體發聲，誠品公司必須說明以正視聽。根據智慧財產及商業法院判決指出，誠品公司與誠品搬家的商標侵權訴訟，智慧財產及商業法院於112年8月17日判決該公司不得使用「誠品」、「誠品物流」等商標並應移除使用這些商標的物品，該公司及其負責人並應連帶賠償誠品。

法院判決全文在8月31日出爐，誠品指出，判決理由由律師摘要如下，第一，誠品搬家使用誠品公司的註冊著名商標，違反商標法。誠品搬家迄今未註冊取得「誠品」商標，卻使用「誠品」二字設立公司並對外提供服務，且將「誠品」二字單獨標示或放大「誠品」字體做為識別。

誠品搬家於民國95年成立，而「誠品」商標已在民國82年、87年、89年、90年分別被中央標準局（智慧財產局）與法院認定為一般消費者所普遍知悉著名商標。

第二、 誠品搬家於其營業使用的卡車、紙箱、制服及網頁中，經常以顯著比例單獨或放大標示「誠品」二字，消費者極可能誤認二商標的商品或服務為同一來源，或誤認二商標的使用人間存在關係企業、授權或加盟關係。

另外，誠品搬家負責人也自承借名「誠品」，而有攀附「誠品」商標的情形。誠品搬家負責人於99年接受訪問時，表示其是向「誠品書店」借名，要成為「搬家業中的誠品」，並在其部落格、臉書及網頁中多次引用此訪問內容。