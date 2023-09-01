韓國今天批准首都首爾引進100名外籍家庭幫傭的計畫，這是幫助更多婦女重新投入職場，目標提振出生率的試驗計畫。

路透社報導，韓國固有不願意接受更多移民的歷史傳統，當前又面臨出生率急劇下滑和人口老化的趨勢，使得這個問題浮上檯面。

首爾市長吳世勳上週在臉書貼文稱：「外籍家庭幫傭可以活化社會，尤其可以立即幫助化解職涯中斷的問題。」

許多韓國婦女面臨待在家中養兒育女、或因為養小孩成本太高而選擇完全不生孩子的壓力。僱傭勞動部表示，會想要做家事的年輕婦女愈來愈少。

官員指出，韓國正在與潛在外勞來源國之一的菲律賓就此研商，目標聚焦最快從12月開始這項試驗性計畫。

根據現行法規，只有配偶是韓國公民和韓裔的特定外籍人士才可以在韓國從事家庭幫傭工作。

政府估計，與僱主同住的全職家庭幫傭當前巿場行情約為每月350萬韓圓（約新台幣8萬4647元）至450萬韓圓之間。

這項新計畫是韓國政府翻轉身為亞洲第4大經濟體急劇下滑出生率一系列作為的最新舉措。

韓國去年生育率跌至0.78，再度在全球敬陪末座，首爾的生育率甚至只有0.59。相形之下，經濟合作暨發展組織（OECD）國家2020年平均生育率為1.59。