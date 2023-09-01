聯準會（Fed）9月是否升息？攸關美國科技股表現，受到升息不確定性、中國大陸房市危機等外在因素衝擊，8月份外資大賣1239億元，台股下跌510點、跌幅2.9％，終止月線三連紅。

儘管8月台股收黑，盤面仍有力抗跌勢族群，車用板相關定穎投控、毅嘉8月漲勢凌厲，漲幅分別8成、3成之多，定穎投控第二季仰賴業外挹注，每股稅後純益（EPS）0.85元，上半年EPS 1.2元，主要營收來源為汽車板，比重高達70％，三大法人合計8月買超1.5萬張；毅嘉車用產品搭配面板廠客戶，打入智慧座艙市場，到7月車用產品營收比重超過8成以上，三大法人買超2.1萬張。

股價沉寂一段時間軍工類股，在漢翔法說會後重啟漲勢，MSCI（明晟）全球小型指數成分股納入長榮航太，吸引法人加碼2.1萬張，股價一度創下140元新高價位。

AI伺服器發展帶動PCB板升級效應，銅箔基板（CCL）台光電領軍上攻，市場尋求低價補漲股，聯茂也受到注意，股價試圖挑戰百元大關，擁有車用、AI雙題材健鼎也浮上檯面，三大法人買超1.8萬張，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，9月台股要關注的變數包括：一、廠商對庫存調整，以及下半年需求恢復的展望，牽動大盤能否續攻；二、聯準會升息循環是否結束？倘若較市場預期寬鬆，有利激勵股市上攻；三、外資7月份在台指期轉為淨空單後，後續是否轉賣超並放空台股。四、新台幣自6月中旬以來已貶值3％，若市場預期聯準會9月將持續升息，新台幣趨貶格局不變，外資恐將持續賣超台股；反之，一旦新台幣止貶，外資可能反手轉為買超。