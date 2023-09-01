曾經風靡全臺的暢銷著作-「佐賀的超級阿嬤」，主角面對貧苦生活仍秉持樂觀態度、笑著解決困難而令人佩服。在嘉義也有一位超級樂觀的劉玉華，她的媽媽來自印尼，爸爸為身障人士，哥哥也患有先天性智能障礙及心臟疾病，家中經濟主要依靠政府補助，面對艱困的生活，她始終堅守一個原則「無論好壞，都要笑著去面對每件事情」，雖然父母無法給予她優渥的生活環境，但對她的愛與關懷則是無庸置疑，甚至告訴她，「我們沒辦法給予很好的物質生活，但也不要羨慕他人，要珍惜自己所擁有的」，父母的教育讓她自幼就懂得如何感恩與體諒，也不因家中困境而怨天尤人。

玉華的家境困頓，自比為「失去傘的孩子」，但難能可貴的是她仍力爭上游，就學期間獲得各式獎金補貼家中經濟。此外，她還利用課餘時間積極投入社會服務，高一寒假時曾前往泰北偏鄉擔任志工，去年因品學兼優以特殊選才考取臺大醫學系。

頒獎典禮上劉玉華(右二)與其他受獎人合照。(移民署嘉義市服務站提供)

但卻在今年年初，玉華媽媽經診斷罹患癌症，對她而言衝擊相當大，龐大的醫療及看護費用，讓她無法安心兼顧學業，所幸嘉義市嘉邑行善團即時的幫助，頒發超額獎學金，讓她能繼續完成當醫生的夢想，也減輕家中經濟負擔。為感念行善團的幫助，玉華說未來會秉持信念及善心，將自己收到的愛及溫暖繼續傳遞世界每個角落，並成為一位有溫度的醫者。

嘉邑行善團理事長徐文志表示，行善團辦理「善因種子」獎助金的理念是為扶助弱勢家庭優秀在學子女，不因經濟弱勢而放棄學業及夢想，而玉華的努力向學及樂觀進取，讓人敬佩，很高興行善團能陪伴及幫助她渡過困頓的日子，期盼她在未來有能力之餘，能夠回饋社會。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，移民署各服務站除移民輔導服務外，也提供相關社會福利資源轉介，在社會網絡的協助下，讓像玉華這樣「失去傘的孩子」或弱勢家庭不至於失去照護。為幫助新住民及其子女完成夢想，今年度「第10屆新住民及其子女築夢計畫」即日起開始報名，至112年11月20日截止，築夢獎金最高有新臺幣8萬元，報名詳情可上「移民署全球資訊網」查看，歡迎有夢想、有興趣的新住民及其子女踴躍參加本次的築夢計畫，並能順利圓夢。