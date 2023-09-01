賴清德前往新北廟宇參拜，吸引不少支持者前往。（呂健豪攝）

副總統、民進黨總統參選人賴清德，1日下午分別赴新北市林口、泰山到廟宇參拜祈福，他致詞時提到，這次參選總統有一個使命，就是守護台灣的主權，促進台灣的民主和平及繁榮發展，他說，台灣定期改選各級政府，所以自然而然根據事實，台灣已經是一個主權獨立的國家，不屬於中國大陸，台灣的主權屬於2350萬台灣人。

賴清德今日下午先前往林口竹林山觀音寺參拜，他說廟方在2016年自己擔任台南市長時，為台南大地震捐款2千萬，「這份人情與恩惠永遠放在心裡」。他也替參選新北市第一選區立委的何博文拉票，讚許他放棄議員連任，全力輔選並準備明年的立委選戰，不會「吃碗內看碗外」，台灣需要這名「北海金剛」，與他一起守護台灣主權。

同時賴清德也重申「和平四大支柱」政見，並表示何博文具備專業與決心，必須要有這樣的人才進入立法院與自己共同奮鬥，成為台灣的戰將，才能守護台灣主權，促進民主和平繁榮發展。

結束林口行程後，賴清德馬不停蹄趕往泰山頂泰山巖，他稱讚廟方熱心公益、樂善好施，幫助艱苦人並提供獎學金給清寒學生，因此讓廟方不只是地方信仰中心也是地方公益的化身。賴也感謝現場的支持者，雖然今天下午開始下雨，但民眾不惜風雨、不惜花費寶貴的時間，到現場相挺。

賴清德在現場承諾，若有幸獲得全國人民的支持，當選後第一件事就是要打擊黑金槍毒及詐騙，讓人民過安定的好日子，要做這些事情，立法院一定要夠力，所以一定要支持「北海金剛」何博文進國會，因為金剛就是專門辟邪，打擊黑金槍毒詐騙這些壞人。

賴也表示自己是新北人，當選自然要建設全國每個縣市，但自己是新北人，建設新北更是理所當然的事情，他特別提到萬大中和線，是自己擔任行政院長時核定，這條捷運一定有其功能，但更要發揮另外附帶的效果，就是串連五股泰山輕軌及其他路線，讓泰山成為新北市的中心。

賴清德說，泰山有很好條件，不論是位置或是相關的資源，但為什麼過去沒有得到重視？因為需要立法委員提出好的規畫，過去的立委打拚已經有相當的進一步，未來交給何博文在立法院針對交通這項來加強。

最後提到競選的使命，賴清德說就是守護台灣的主權，促進台灣的民主和平及繁榮發展，他說，台灣定期改選各級政府，所以自然而然根據事實，台灣已經是一個主權獨立的國家，不屬於中國大陸，台灣的主權屬於2350萬台灣人。

賴清德反批在野黨接受九二共識、一個中國的原則，但習近平在2019年已經講得很清楚，九二共識就是一個中國原則，台灣是中國的一部分，未來台灣人只能過一國兩制的生活，就像香港跟澳門，講到此處現場民眾紛紛表示「不贊成」，「但在也當說要接受一個中國的原則、九二共識」，等於放棄我們主權，沒有顧慮台灣的所有權。

賴清德強調，自己在1996年的台海飛彈危機，為了台灣的前途，放棄醫生這項從小就立志要從事職業，而且當時已經當到成大醫院的總醫師，但因為看見台灣的需要，所以毅然決然跟一群與自己年紀相仿的年輕人，放棄醫生、老師、律師的工作投入政治，就是為了顧台灣的主權，因為沒有主權就沒有民主，所謂民主就是人民作主，如果沒有所有權要怎麼做主？所以沒有民主就沒有自由、沒有人權。