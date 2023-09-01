海葵已增強為中度颱風，台中石岡熱氣球嘉年華將延後1周舉行。（石岡區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中石岡熱氣球嘉年華活動1日在土牛運動公園盛大開幕，首日吸引2萬人到場觀賞，因應海葵颱風已增強為中度颱風，目前路徑南修，往西北西移動，且暴風圈也有擴大的趨勢，經評估明後兩天降雨機率大幅提升，考慮遊客安全，活動順延1周，調整至9月9、10日舉行。

民政局長吳世瑋表示，石岡熱氣球嘉年華活動今天清晨5時在風和日麗下熱鬧登場，今日活動首次有6對新人穿著婚紗、帶著滿滿幸福感升空，新人在半空擁吻，浪漫破表，留下一生難忘的甜蜜回憶，為活動帶來幸福開場。

午後雖有間歇性小雨，仍澆不息民眾熱情，下午5時雨停後，熱氣球再度冉冉升空，讓現場爆棚民眾雀躍不已，拿起手機拍下感動的時刻，享受療癒氛圍。

石岡區長劉素幸說明，眾所期待的熱氣球嘉年華規劃精彩系列活動，由於海葵颱風路徑持續南修恐影響台中，考量山區天候、聯外道路狀況及遊客旅遊安全，石岡區公所與熱氣球廠商專業飛行員評估討論後，活動順延1周至9、10日舉行；另原訂2日音樂晚會及3日光雕秀表演等活動內容將適度調整，請民眾密切關注石岡區公所臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/shigang.district）。