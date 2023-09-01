台南市永康區5月3日發生丁姓超商店員遭凌虐開槍墜樓身亡案，台南地檢署歷經近4個月的偵查，今天偵結依以非法方法剝奪他人行動自由致死等罪嫌，將曾男等8人提起公訴。此案移審台南地院後，法官以曾、劉2人涉犯重罪且有高度逃亡的可能，下午裁定羈押禁見。

檢警查出，陳姓超商女店長涉嫌以侵占公款為由，夥同曾姓、劉姓男子等6人利用被害人值大夜班時，將他關在倉庫以水管凌虐，隔天曾男陪同丁男返回住處，涉嫌開槍導致對方從13樓墜樓慘死。

全案經南檢偵查終結後，今天依以非法方法剝奪他人行動自由致死等罪嫌，將在押的曾男、劉男等8人提起公訴。今天下午台南地院召開羈押庭時，法官認為，曾姓及劉姓被告經訊問後，2人犯罪嫌疑均重大，且有滅證、勾串共犯或證人之虞，所犯又是最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，並有高度逃亡的可能，認有繼續羈押並禁止接見通信的必要。

此案經台南地檢署檢察官林怡君指揮永康警分局專案小組歷經近4個月偵辦後，認定曾姓、劉姓被告等8人，分別涉犯《刑法》以非法方法剝奪他人行動自由致死、結夥三人以上強盜、傷害等罪嫌，以及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》非法持有具殺傷力手槍、子彈等罪嫌與違反《組織犯罪防制條例》指揮、參與犯罪組織等罪嫌。

檢方還說，此案屬《國民法官法》所規定的案件，全案起訴後，將移由台南地方法院國民法官審理。