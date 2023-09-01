2024總統大選，在野是否合作備受關注。前立委沈富雄提出「侯柯配，侯友宜正、柯文哲副；內閣至少3部長由民眾黨出任，（如法務部、衛福部、勞動部）；國民黨加民眾黨立委全面合作」；前扁辦主任陳淞山則認為，鴻海創辦人郭台銘宣布參選，反而會成為促成藍白合的催化劑。前立委郭正亮表示，如果侯、柯民調差不多，就會回到當年連宋合作的那個交易條件，就是只能當一屆，民眾黨有可能會提出這種條件；所以他建議侯友宜要把民調再拉高。

郭正亮今(1日)在中天《盧秀芳辣晚報》表示，沈富雄和陳淞山都沒提到一個最敏感的問題，第一個問題就是，侯友宜要把民調再拉高，這樣會比較順理成章。因為有些民調，侯友宜還是落後柯文哲，可是未來侯友宜真的比較有機會再往上走。

至於柯文哲。郭正亮表示，若叫柯文哲當陽春立委，他怎麼受得了，何況到了立法院，民眾黨的席次，再怎麼樣也不可能比國民黨多，因此即使柯文哲到了立法院，了不起是當副院長，副院長能幹嘛？

郭正亮認為，如果侯、柯的民調差不多，就會回到當年連宋的那個交易條件，就是只能當一屆。侯友宜、柯文哲兩人的年齡沒有差多遠 ，如果侯友宜當完8年，柯文哲也成了「柯老先生」，所以這個議題一定會出現，這個部分對國民黨來講非常不容易。但是他認為，民眾黨有可能會提出這種條件，談判過程當然要爭取更多，比如沈富雄講的內閣至少3部長由民眾黨出任，搞不好就會從這裡爭取副院長，但前提是贏多少。

郭正亮舉例表示，當年連戰和宋楚瑜代表國民黨出戰，連戰的民調還領先，可是因為他們系出同門，雖然因為319案沒有當選，可是宋楚瑜立刻變成國民黨副主席，所以結構可以這樣談。但是民眾黨沒有辦法這樣談，這也是它的困難所在。