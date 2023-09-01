群創光電積極實踐永續發展，將聯合國永續發展目標（SDGs）融入日常營運，截至2022年已連續五年入選「道瓊永續世界指數(DJSI World Index)」及「道瓊永續新興市場指數(DJSI Emerging Markets Index)」，本案永續連結貸款架構為依據道瓊永續指數DJSI評比級距，以貸款期間，針對ESG各面向均達成前10％級距為目標，同時呼應群創光電永續經營承諾。此外，群創光電響應「科學基礎減量目標倡議」（Science Based Targets initiative, SBTi），已於2023年5月通過SBTi審查，本案在資金規劃上可用於再生能源採購之綠色支出，助公司有效降低溫室氣體排放，達成淨零碳排的長期目標。

本次聯貸漂亮成功籌組，顯示銀行團對群創光電價值轉型、組織再造的大力支持，現今群創光電組織調整為「顯示器領域群」與「非顯示器領域群」。群創光電秉持「超越面板」（More than Panel）為核心理念，力拼轉型升級，在「顯示器領域群」面向，深耕本業，強化技術精進創新，串聯軟硬體系統整合，邁向多元垂直場域應用；在「非顯示器領域群」面向，跨域創新發展，提升高附加價值產品，拓展醫療、車用、半導體產業等領域市場。

除了厚植產業實力，群創光電亦致力推動能源轉型，於廠區設置裝置容量達6MW的太陽能裝置並正式併網台電，成為第一家以廠房設置太陽能發電設備及率先併網的科技大廠，併網時程較法令要求的2025年期限提早約三年。並積極參與國際倡議，承諾2025年再生能源裝置每年自用發電6,000萬度，2026年溫室氣體Scope1及Scope2相較2020年排放減量15%，並設定2026年溫室氣體Scope3較2021年排放減量6.2%。且推動供應鏈共同減碳，打造全方位綠色永續環境。聯貸案的順利籌組，也體現出銀行團對群創光電轉型升級和永續作為的信心。

北富銀深耕綠色金融，矢志成為力助產業邁向低碳轉型的綠色槓桿，連續兩年獲《亞洲貨幣雜誌（Asiamoney）》評選為「台灣最佳ESG銀行」，2023年同時獲頒「台灣最佳CSR銀行」，成為台灣區銀行中唯一的永續雙料冠軍，並勇奪《亞洲銀行及財經雜誌(Asian Banking & Finance》「台灣年度最佳聯貸案」、「台灣年度創新案」和「台灣年度併購融資獎」三項大獎，出色專業的聯貸表現深獲各界認可。展望未來，北富銀會繼續在永續金融精進創新，成為企業最穩健可靠的金融夥伴，攜手共創金融、產業與社會環境三贏。