在疫情肆虐期間，多數人事業被迫停擺，彷彿兩年的時間突然消失了一般，但嚴正嵐卻選在疫情期間結婚、懷孕、生子，人生幾個重要大事一次到位，把空白全數填滿，時間一點也不浪費。她笑說，促使她趕進度完成終身大事的主要關鍵，是她在《地獄里長》與林哲熹的激烈吻戲。

嚴正嵐在疫情期間歷經結婚、懷孕、生子，人生大事一次到位，居家隔離期間不浪費時間，佩戴浪琴表開心入鏡。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／Isabel Marant）

原來這齣劇是在兩年前拍攝，嚴正嵐與男主角林哲熹在計程車裡激烈擁吻，當時還是男友的吉他手伍晴川看到這一幕，忍不住大吃乾醋，明知有點無理取鬧，還是小小動了氣，最後氣呼呼地說：「我受不了了，只好把妳娶回家了！」

嚴正嵐受邀拍攝浪琴表（Longines）時尚專題，分享一場吻戲，讓她完成結婚生子終身大事，佩戴浪琴表深海征服者系列雙金不鏽鋼腕表。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／Isabel Marant）

嚴正嵐在疫情期間歷經結婚、懷孕、生子，人生大事一次到位，居家隔離期間不浪費時間，佩戴浪琴表開心入鏡。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／Isabel Marant）

因為一場吻戲讓男友有危機感，決定告別單身把嚴正嵐娶回家，讓嚴正嵐覺得好氣又好笑。她笑說，以前她的形象多半是清純少女，吻戲點到為止，這回拍攝《地獄里長》飾演律師熟女大膽挑戰尺度，原本有點擔心，沒想到吻戲刺激老公有了危機意識，倒是意外收穫。

浪琴表深海征服者系列珍珠母貝面盤雙色PVD不鏽鋼女表，6萬7300元。（Longines 提供）

浪琴表征服者系列藍色太陽紋面盤搭配鑽石時標不鏽鋼女表，8萬2300元。（Longines提供）

浪琴表征服者系列綠色太陽紋面盤搭配鑽石時標不鏽鋼女表，8萬2300元。（Longines提供）

浪琴表征服者系列珍珠母貝面盤鑽石表圈不鏽鋼女表，僅在專賣店販售，13萬4700元。（Longines提供）

日前這幕影響嚴正嵐人生的關鍵吻戲上檔，老公依舊氣呼呼、拒絕觀看，但在台灣大學擔任中文系教授的婆婆則是看得興味盎然、笑得闔不攏嘴，還豎起大姆指頻頻誇讚媳婦「演得好」，既是讚許媳婦的演技，也對媳婦的「激將法」讚譽有佳，中文系教授充滿智慧的雙關語，讓嚴正嵐也覺得好笑。

嚴正嵐為宣傳《地獄里長》接受本報邀請進棚拍攝浪琴表（Longines）時尚專題，佩戴浪琴表深海征服者系列珍珠母貝面盤雙色PVD不鏽鋼女表，雙金對比色系，更添奢華時尚感，另嚴正嵐也佩戴充滿柔美女人味的征服者系列綠色太陽紋面盤搭配鑽石時標不鏽鋼女表，時標細節奢華的鑲鑽元素，貴氣十足。