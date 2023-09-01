中度颱風「海葵」來襲，各縣市政府嚴陣以待，但海葵的預測路徑一日多變，美歐模式甚至顯示海葵恐「二進二出」，氣象局預報員黃恩鴻分析指出，目前僅歐美預測模式有相關狀況，不確定性還很大，下周二、三將成為觀察重點。

海葵預測路徑變化多端，光預報就已一日三變，最新預測路徑讓氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」忍不住喊「亂七八糟」；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」下午也透露，美歐模式最新一報的內容讓人感到不可思議，直呼是「超級大迴轉！」

據《ETtoday新聞雲》今報導，黃恩鴻解釋，目前預測顯示，海葵颱風登陸台灣出海後，會滯留在台灣海峽南側，而鴻雁颱風後又會有熱帶擾動出現，屆時大低壓帶將呈現往東北方移動的趨勢，海葵颱風可能也會順著往東北移動，呈現往西出海後又繞回來登陸台灣的狀況；不過黃恩鴻強調，目前談的僅是歐美預測模式，不確定性還很高，並說下周二、三將是觀察重點。