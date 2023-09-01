申華化學成立於1996年，是台橡透過新加坡子公司Polybus與Marubeni Petrochemicals Investment B.V. 及南通國泰創投合資成立，主要業務為生產及銷售丁苯橡膠，年產能17萬噸。
台橡表示，公司長期深耕中國大陸市場，並看好未來合成橡膠產業供需秩序恢復，持續與客戶維繫穩定合作關係，並專注於特用化學轉型目標及企業永續經營。
考量合成橡膠產業前景，台橡（2103）1日宣布，將以2,050萬美元，向申華化學主要股東Marubeni Petrochemicals Investment B.V.認購其全數申華化學持股，台橡對子公司申華化學持股將從原65.44％提升至88％。
申華化學成立於1996年，是台橡透過新加坡子公司Polybus與Marubeni Petrochemicals Investment B.V. 及南通國泰創投合資成立，主要業務為生產及銷售丁苯橡膠，年產能17萬噸。
台橡表示，公司長期深耕中國大陸市場，並看好未來合成橡膠產業供需秩序恢復，持續與客戶維繫穩定合作關係，並專注於特用化學轉型目標及企業永續經營。
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