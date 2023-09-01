申華化學成立於1996年，是台橡透過新加坡子公司Polybus與Marubeni Petrochemicals Investment B.V. 及南通國泰創投合資成立，主要業務為生產及銷售丁苯橡膠，年產能17萬噸。

台橡表示，公司長期深耕中國大陸市場，並看好未來合成橡膠產業供需秩序恢復，持續與客戶維繫穩定合作關係，並專注於特用化學轉型目標及企業永續經營。

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