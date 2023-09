「ONEUS」出道4年,首度來台開唱。(粘耿豪攝)

韓國實力女團「MAMAMOO」師弟團「ONEUS」由抒澔、LEE DO、建熙、煥雄、XION共5人組成,出道4年將於首度來台開唱,將於明(2日)晚在台北Legacy MAX舉辦「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」演唱會,今(1日)中午抵台後接受訪問,5位成員大秀「漂亮」、「很想你們」等中文,自認吃貨團的他們,聊起美食更是話匣子大開。

因為是首次造訪寶島,成員們一一點名了鳳梨酥、珍珠奶茶、芒果冰、大腸麵線等多個台灣在地美食,煥雄更透露「聽說台灣是珍珠奶茶的故鄉,我想說要來喝最道地的,所以過去1年在韓國都沒喝珍奶」。成員公認最不挑食的抒澔被問起是否敢挑戰臭豆腐時,他一臉抗拒地說「我不想吃」,建熙則跳出來表示,自己也不敢輕易挑戰,「但如果吃了臭豆腐,才能救掉下海的粉絲,那我願意嚐試,但我還是希望台灣TOMOON(官方粉絲名)會游泳。」

建熙驚曝,他們曾最高紀錄在烤肉店一口氣吃掉近5萬台幣,「我們重複點某個,後來加點10人份時,店家說只剩6人份了」,吃到公司老闆趕緊把菜單收走,也從此有了陰影,只敢請他們「吃到飽」,記者追問有信心吃幾顆小籠包時,抒澔表示「我本人應該就可以吃到5籠,共50個小籠包」,LEE DO則說,自己最近食量超大,每頓飯都吃到破千元台幣,認為沒有上限,讓XION不禁笑喊:「我們一起去吃的話,老闆應該就可以快樂打烊了。」