「ONEUS」出道4年，首度來台開唱。（粘耿豪攝）

韓國實力女團「MAMAMOO」師弟團「ONEUS」由抒澔、LEE DO、建熙、煥雄、XION共5人組成，出道4年將於首度來台開唱，將於明（2日）晚在台北Legacy MAX舉辦「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」演唱會，今（1日）中午抵台後接受訪問，5位成員大秀「漂亮」、「很想你們」等中文，自認吃貨團的他們，聊起美食更是話匣子大開。

因為是首次造訪寶島，成員們一一點名了鳳梨酥、珍珠奶茶、芒果冰、大腸麵線等多個台灣在地美食，煥雄更透露「聽說台灣是珍珠奶茶的故鄉，我想說要來喝最道地的，所以過去1年在韓國都沒喝珍奶」。成員公認最不挑食的抒澔被問起是否敢挑戰臭豆腐時，他一臉抗拒地說「我不想吃」，建熙則跳出來表示，自己也不敢輕易挑戰，「但如果吃了臭豆腐，才能救掉下海的粉絲，那我願意嚐試，但我還是希望台灣TOMOON（官方粉絲名）會游泳。」

建熙驚曝，他們曾最高紀錄在烤肉店一口氣吃掉近5萬台幣，「我們重複點某個，後來加點10人份時，店家說只剩6人份了」，吃到公司老闆趕緊把菜單收走，也從此有了陰影，只敢請他們「吃到飽」，記者追問有信心吃幾顆小籠包時，抒澔表示「我本人應該就可以吃到5籠，共50個小籠包」，LEE DO則說，自己最近食量超大，每頓飯都吃到破千元台幣，認為沒有上限，讓XION不禁笑喊：「我們一起去吃的話，老闆應該就可以快樂打烊了。」