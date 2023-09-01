屏縣府有意開發離島小琉球的「八七高地」，並訂於5日舉辦地方說明會。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府有意開發離島小琉球的「八七高地」，並訂於5日舉辦地方說明會，不料，說明會還沒登場、規畫案也未定案，居民早已吵翻天，多數琉球人以守護環境生態為由強烈反對開發，連縣議員王薇茗也要求縣府停止規畫案，對此，縣府無奈指出，該案屬初步規畫想法，並非外傳強意執行，居民意見才是續行與否的依據。

據了解，「八七高地」位於琉球嶼最高點，屏縣府相中其地形特色，有意在生態休閒學習島的架構下開發成「海上高地公園」。縣府指出，該規畫案的基地面積為8.74公頃的國有地，基地目前地貌較為荒野、林相稀疏，所以在地居民也很少進入。

縣府表示，該案是朝低度規畫保留現況林相地貌的方式、來塑造具生態體驗與探索活動的新地標，且為因應低密度開發，提出的方案是建置戶外探索公園、森林劇場、天文台、觀景平台、水上教堂，希望透過這樣的空間規畫導入環境教育、戶外探索、天文夜觀及藝文展覽等多功能用途，形塑符合低碳島概念的遊憩場域。

為此，縣府也訂於5日在小琉球遊客中心舉辦「海上高地公園（八七高地）規畫案」地方說明會，盼聽取居民意見。不料，說明會還沒登場、規畫案也未定案，島上鄉民已經吵成一片，有民眾怒訴，八七高地是飛烏鳥過境的主要棲息地，堅決反對在此開發，連砍一棵樹也不行。

還有人說，縣府要開發八七高地都沒與居民協調溝通，他質疑，縣府是不是已經決定這麼做，美其名的說明會只是告知而已；另還有人稱，雖然縣府刻意選在「平常的上班日」開說明會，但請大家務必克服萬難參加，不然八七高地就要被剃光頭了；除了民眾外，縣議員王薇茗也跳出來反對開發，要求縣府停止規畫案。

對此，縣府交旅處無奈指出，會舉辦地方說明會就是要向民眾說明開發八七高地的想法，並藉由對話蒐集在地居民意見，以作為政策續行與否的依據，交旅處強調並承諾，該案屬初步規畫想法，並非外傳政府強意執行，一切仍可溝通討論，歡迎民眾踴躍參加說明會。