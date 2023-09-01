本週三（30）澳洲雪梨發生一起具爭議性的車禍事件。的55歲單親媽媽正在教她17歲的兒子開車，過程中她的轎車疑似被一輛卡車擦撞。為保護兒子繼續學習開車，她親自下車站在卡車前面示意卡車司機停下來，不過卡車司機疑似視線死角沒看到，反而加速行駛，導致她當場死亡。她的兒子並未受傷但卻親眼目睹了這起意外。

據英國《每日郵報》（Daily mail）30日報導，這起意外發生於8月30日的早上6點半左右。皮康（Leonia Picone）當時正在教她兒子開車。警方和救援隊隊員獲報後趕到現場，曾試圖對皮康女士進行急救未果。

接著51歲的卡車司機被送往醫院接受毒品和酒精檢測，警方也對他進行了問訊。然而，最終卡車司機被警方無罪釋放。報導指出，目前該案件仍未結案，澳洲事故調查小組（Crash Investigation Unit）的官員正在進一步調查，以釐清事故的原因和責任。

當天傍晚皮康女士的家人抵達在現場悼念，據《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，她的妹妹卡梅倫（Ronelle Cameron）非常難過，無法發表評論，但她的姐夫凱文·卡梅倫（Kevin Cameron）形容她是一位孝順父母的好母親。

當地居民表示，發生這起意外的十字路口很常出事，事故調查組的專家將對該現場進行調查。