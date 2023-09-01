民進黨總統參選人賴清德的地方競選主委陸續出爐，其中北市主委是由衛福部前部長陳時中擔任。資深媒體人羅旺哲表示，眼前局勢非綠分裂，陳時中此時不出江湖「試水溫」，更待何時？也給了他復出的最好時機。

羅旺哲今(1日)在臉書粉專表示，為什麼陳時中願意重出江湖，接下這個位置？很簡單，現在就是陳時中最好的「洗白時機」。眼前局勢非綠分裂，再加上鴻海創辦人郭台銘參選，在野在議題上不斷內耗。這個時機點，就是民進黨在去年大敗選後氣勢最好之際，加上今年選舉，陳時中也沒有要選，此時不出江湖「試水溫」，更待何時？

羅旺哲接著指出，去年北市長選舉，陳時中僅僅只有31%得票率，看得出來，多數的台北市民不喜歡陳時中。但眼前在野分裂，一分為三，現在反而讓民進黨轉為成為多數支持。

羅旺哲認為，台灣選舉就是這樣，當一個議題、或是政治人物，已經被選票教訓過一次後，通常厭惡的力道，也會開始減弱。所以從各種跡象來看，陳時中的確是喜歡政治活動的，對他來說，心中這個舞台不能消失，而在野分裂，就是給他復出的最好時機。