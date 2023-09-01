由於今年農曆過年公益彩券銷售情況佳，據台灣彩券內部統計，今年前八月份電腦型加立即型（刮刮樂）共銷售1,115.9億元，較去年同期成長12.9％，已達到全年銷售目標1,400億元的79.7％。

台彩將於9月5日宣布112年中秋加碼的內容及刮刮樂新品，若1,400億元預估目標可順利達標的話，此將是公益彩券史上銷售新高。

另台灣運動彩券統計，前八月份銷售運動彩券已達425億元，較去年同期成長21％，達到全年預估目標550億元的77.3％。

台灣運彩去年因有世足賽加持，去年銷售金額逾600億元，來到602億元，創台灣運彩銷售金額的歷史新高，今年雖沒有世足賽，但尚有WBC世界棒球經典賽、女子足球世界盃以及杭州亞運、世界盃籃球賽等大型賽事，台灣運彩內部仍訂550億元「努力目標」，然台灣運彩前八月銷售金額已有425億元，較去年同期成長逾2成。

運彩經銷商表示，接下來有杭州亞運賽事，因為有台灣運動選手參賽，配合台灣運彩有些抽獎活動，預期可刺激銷售業績。

運彩抽獎活動是，只要中華隊於2023杭州亞運每奪得一面金牌、銀牌、銅牌就分別抽出現金新台幣5萬元、3萬元及2萬元。中華隊得到愈多獎項，運彩就抽出愈多名額。

依台灣運彩統計，過去二屆亞運銷售金額分別是，2014年4.07億元、2018年來到9.5億元，市場保守預估今年亞運運彩銷售可望衝出10億元。