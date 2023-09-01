「112年全國登山日」啟動記者會

國人近年登山健行風潮盛行，體育署今日舉辦「112年全國登山日」啟動記者會，邀請到熱愛登山的全方位藝人蔡昌憲出席分享登山經驗。全國登山日系列活動將提供多元化的登山活動，期望全國民眾出門登山、健行，讓不同年齡層民眾依據自身能力做合適選擇，一同感受山中行走的樂趣，也藉此認識台灣得天獨厚的自然景觀。

熱愛登山蔡昌憲有超過4年的行腳節目經歷，讓他走訪全台各大山岳，經常在社群分享登山心得，也曾感性的說到：「踏出的每一步，是自己跟大自然對話，那種很親密又自在的感覺，會讓你很放鬆。」現場他也跟大家分享了許多登山心得與經驗，邀請大家一起走入山林，享受登山健行運動，並獲得身心靈的暢快。

今年的登山日系列活動從9月起陸續開跑，首先登場的是全民和親子線上登山活動「登山我在行」及「全民樂健行」，另外也透過全國性與地方登山社團的串聯，舉辦超過250場登山活動；同時為了讓更多人能學習山野知識技能及安全，規畫近20場登山安全講座。

不僅如此，今年輪由原住民族委員會辦理「全國登山研討會」，將聚集機關及民眾，共同精進登山政策；此外相關政府機關也紛紛響應規劃辦理超過100場相關活動。最重要的是，10月14日至15日將於北中南同步辦理全國登山日主場活動；最終將於10月28日至29日匯集全國登山社團辦理「全國登山社團大會師」感恩頒獎典禮，作為登山系列活動尾聲。

112年全國登山日系列活動，民眾只要在期間參與登山活動，就有機會獲得MERRELL、登山友、豪展AViTA等超過40家品牌的精選好禮，欲知更多品牌好禮，詳情可上網搜尋「112全國登山日」(https://mountainday.twmountain.com/)，誠摯邀請全民一起邁出步伐，挑戰自我、樂在山林。