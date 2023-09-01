63歲資深甘草港星車保羅，出道40年演過不少綠葉角色，不過直到近幾年才嘗到走紅的滋味，之前他曬出一段扮演詩人李白的影片，精湛演技吸引破千萬點讚數，甚至比不少男女神藝人還多。

車保羅之前在抖音發布一段影片，只見他穿上白色衣服，在湖上泛舟，神扮演詩人李白，獲得網友一致讚賞，認為他把當時李白流放被赦免的釋懷情感完整呈現，真摯自然，而這段影片已吸引近1250萬點讚，比不少藝人甚至國際影帝梁朝偉的抖音影片還多。

車保羅扮詩人李白受到讚賞。（圖／取自車保羅抖音）

其實，車保羅人生經歷坎坷，因為特殊長相和身材細瘦，出演過不少綠葉角色，不過2003年TVB電視台只開出年薪2000港幣（約7735元新台幣）的酬勞續約，他為了養活家庭只好拒絕。

之後靠著救濟金生活，還做過建築工人、保全、送貨員等維持生計，但他接連經歷孫女、母親過世，甚至母親去世時，他籌不出殯葬費，只好對外求助。2019年他在短片《老人與狗》中第一次演男主角，且獲得台北電影節提名影帝，演技再次收到矚目。

而年初時，他參加大陸綜藝節目《無限超越班》人氣再次攀升，他也分享過去拍過一場掌摑戲，讓他記憶深刻，原來當時女演員不太會借位，所以導演就要她直接打下去，不然下不了班，女演員真打下去，他整個人向後暈倒在地上，臉還腫了好幾天，不過他表示這也是演技的一種，「我寧願她給我一巴掌，好過浪費我的時間。是不是？」讓網友大讚他專業又敬業。