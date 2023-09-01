國民黨立委王鴻薇29日再揭綠營人士炒作綠電，王鴻薇指出，新竹小英之友會副祕書長古盛煇與綠營的鄭永金家族，2016年至2019年分別成立9間綠能公司，短短幾年資本額從5萬變成數億元，還找來公股事業進場投資，綠友友再度創造了台灣「綠色奇蹟」。對此，前立委郭正亮1日就表示，「現在這個政府真的到處都是問題，一定要讓老百姓看到，國民黨一定要做大動作，要讓人家看起來覺得，要帶台灣走向不同的道路，再來監督的力道要出來」，引發討論。

郭正亮1日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「王鴻薇爆料新竹縣九天玄女就非常好，這看起來就像弊案，然後王鴻薇跟台電調資料，台電居然說沒有辦法給，那這時候就考驗國民黨立院黨團了，因為9月中就要開議了，國民黨一定要做大動作，你要讓人家看起來覺得，要帶台灣走向不同的道路，再來監督的力道要出來」。

郭正亮最後也說，「因為現在這個政府真的到處都是問題，一定要讓老百姓看到，另外侯友宜大部分都已經進入狀況，總統的樣子要出來」。