台中市警察局烏日分局警員謝馨緯（左）利用零碎及勤餘時間全心埋首苦讀，今年首次考取刑事警察特考三等考試就成功考上，烏日警分局長尤啓南（右）前往祝賀。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市警察局烏日分局警員謝馨緯在大肚分駐所服務6年多，工作態度認真，尤其對偵辦刑案深感興趣。他利用零碎及勤餘時間全心埋首苦讀，今年首次考取刑事警察特考三等考試就成功考上，成為大肚分駐所首位考上警官的警員。

今年刑事警察三等特考日前放榜，隨著成績出爐，烏日警分局大肚分駐所也貼出紅榜單，祝賀謝馨緯首次考取刑事警察特考三等考試就高中。烏日警分局指出，謝馨緯於2017年畢業後分發至大肚分駐所擔任警勤區員警，不僅工作態度認真，在查獲通緝、偵辦竊盜等各類刑案、攔阻金融詐騙或為民服務等，表現都可圈可點。

不過，謝馨緯對於偵辦刑案特別有興趣，秉持「有案必破，而且要快破」精神，全力打擊各項犯罪，是大家眼中的刑事奇才。即便工作繁忙，常日夜顛倒，他仍利用零碎及勤餘時間埋首苦讀，在這次高中金榜，同事都替他感到開心。

烏日警分局分局長尤啓南日前前往大肚分駐所致贈紀念品，期勉謝馨緯在未來警察生涯鵬程萬里，並發揮所學，持續為社會治安貢獻心力。他表示，警察人員三等考試是現職員警參加考試爭取晉升巡官的管道之一，但名額稀少，競爭激烈。

尤啓南說，今年刑事警察三等特考有375位到考，最終錄取31位，錄取率僅約8.2％，謝馨緯能在各方高手中脫穎而出，成為大肚分駐所首位考上巡官，很不容易；外勤單位工作時間日夜顛倒下還能苦讀上榜，令同仁都感到與有榮焉。