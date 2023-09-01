國民黨總統參選人侯友宜近期推出一系列政策，其中長照政見主張80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者，取消巴氏量表，可直接申請外籍看護工，引發廣泛好評，連行政院都跟進。國民黨發言人、台中市第７區選區（大里太平）立委參選人林家興透露，侯友宜的競選團隊中，網羅了各縣市政府、馬政府時期的政務官，以及去年地方大選打論述、議題戰的團隊，戰力、政策都值得期待。

侯友宜近期推出能源、農業、醫療等一系列政策，其中有關長照的80歲以上長者、70至79歲患癌症二期以上長者，取消巴氏量表直接申請外籍看護工，獲得廣泛好評，連行政院長陳建仁都在院會指示衛福部、勞動部研議多元認定方式。

林家興今(1日)在政論節目《大新聞大爆卦》透露，侯友宜的政策之所以會越來越好，是因為最初侯團隊有競辦、智庫、黨部的三方、四方會議，各自都有政策白皮書，花了很多時間做統整，但現在各縣市政府、馬政府時期的前政務官組成顧問團，都已經進到競選團隊。

林家興說，競辦又定調至少每周要有1次政策記者會，來主導選戰節奏，因為內部會議有指出，民進黨執政7年有很多包袱，台灣社會有很多問題，民進黨政府空有資源、金錢但都不願意解決，像是此次引發討論的長照家庭、高齡化是早有的狀況，在蔡政府執政七年越來越嚴重，但民進黨從來都沒有用心處理。

林家興預告，像長照政策一樣有亮點的政見接下來會越來越多，因為侯友宜的政策團隊也網羅許多人，去年在縣市長選舉中打議題戰、論述戰，包括去年在桃園市打論文案、打綠委鄭運鵬到大陸做生意淪「中國鵬」等爭議問題的團隊，所以侯友宜競選團隊的戰力，不論是議題攻防、議題論述，或是政策能見度，接下來都值得期待，近期民調也顯示侯友宜回到第二名，他個人對於接下來非綠整合很有信心。