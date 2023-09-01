台南登革熱疫情1日新增162例，再創單日新高，迄已累計3220例，同期累計病例數更已超越2015年登革熱大流行，專家示警今年疫情發展讓人憂心，尤其，雖然近期登防中心積極化噴，孳清，但多個疫情熱區病例數居高不下，台南下周將投入150名國軍人力協助化噴，加快滅蚊腳步。

台南連續10天病例數都破百例，今天新增162例，分別為安南區51例、東區31例、永康區25例、南區22例、北區15例、中西區7例、歸仁區4例、關廟區3例，安平區、仁德區、新市區及安定區各1例。截至今天，以東區773例病例數為最多，其次為永康區754例、安南區651例。

面對登革熱疫情升溫，雖然防疫人員持續進行化學防治，但部分熱區病例仍一直增加，其中安南區溪墘里、幸福里、安富里及海佃里登革熱病例數就已超過300例，占了安南區半數，台南市登革熱防治中心今明2日帶領慈濟志工與社區志工們加緊趕製4000個簡易產卵誘集桶，預計發給這4里民眾放置家戶，誘殺病媒蚊成蚊。