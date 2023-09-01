10月電價還不知道要不要漲，但油價已經先飆！由於沙烏地阿拉伯擬將減計畫延長，刺激國際原油上回升，依照機制中油下周一預計再漲汽油價每公升0.1元、柴油每公升0.2元。主力油品95無鉛汽油牌價估來到32.7元，追平今年新高。

更不妙的是，一位熟悉油品的專家指出，國際原油登上百美元雖然機率不大，但是極短期內絕對有機會衝破90美元。

因目前布蘭特原油還在87美元，如漲到90美元，代表國內汽柴油價還要調高，依照機制，本月95無鉛汽油極有機會衝破33元，為交通支出成本帶來沉重負擔。

先前汽油一波連7漲，讓汽油價漲了2.4元，本周才回軟0.1元，95無鉛目前牌價為32.6元，每加50公升汽油等於多吃掉一個簡餐。

本週中東指標原油均價加上台幣微升合計較上週高出1％，依照油價公式，扣除平穩措施吸收金額，預計中油下周調漲汽油價0.1元、柴油0.2元。

95無鉛零售價將回到32.7元，92無鉛31.2元，都是今年新高價。超級柴油來到29.4元，則是1年半新高。

油價上漲，主要是沙烏地與俄羅斯OPEC＋（石油輸出國家組織盟友）額外減產額可能延長到10月，加上新數據顯示，中國大陸和印度7月原油進口量有所減少。

而原油蠢蠢欲動，也讓外界開始憂慮下一步油價是否重登100美元，油品專家指出，近期原油再升，主要是是美國景氣暢旺的關係，可是中國大陸景氣不好，拉低汽柴油需求，一旺一冷因素互相拉扯。

只是美國颶風季節來到，如果侵襲墨西哥灣煉油廠勢必影響供應，還有俄羅斯是否真心減產，都可能推升油價。還好美國已過夏季旅遊汽油旺季，後續也要看美國聯準會是否繼續升息，研判短期內原油價可能破90美元，只是登上100美元，有很大心理關卡。

他說別忘記美國逢選舉年，拜登政府不可能放縱汽油升高，一定會把它打下來，所以破百美元機率不高。