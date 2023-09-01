據日媒對大陸11家主要房地産企業6月底所擁有的開發用房地産估值計算，其總額已達6.35兆元（人民幣，下同），如果簡單計算，一旦房地產價格下滑幅度達3成，現有房地產企業的資本將會枯竭，出現「資不抵債」的現象，接下來就可能面臨破產清算的問題。

近幾年來中國的房地産企業陷入程度不同的違約與債務危機，房地產價格迅速下滑，但中國政府仍極力以行政手段維持表面上的房地產價格，以免房地產企業因資產價格過度下滑而出現資不抵債現象。

據《日本經濟新聞》報導，在統計了2022年銷售前10名房企加上恒大集團共11家房地産企業在今年6月底所持有房地産開發用地，總值合計約為6.35兆元。而在這11家房企6月底的資産負債表上，資産總額約為12.33兆元，負債總額約為10.34兆元，差額約1.99兆元是資本。如果佔資産大約一半的開發用房地産的估值減少32％，將因資本不足而出現「資不抵債」現象。

報導說，房地産開發企業通過投標或場外交易從地方政府手中購買開發用地，再將建設承包給營造業者。在交房前，這些房産都會留在企業的資産負債表上，因此如果遇上房價下跌，就會面臨估值減少的風險。

報導指出，目前在11家主要房地産企業擁有的開發用房地産，以正在經營重組的恒大集團最多，達到1.0859兆元。恒大在2021財年（截至12月）估值損失為3736億元，2022年財年估值損失為16億元，2023年1～6月估值損失為21億元，這些房產估值快速下滑成為帳面上鉅額虧損的主要原因，到今年6月底，恆大的總負債已超過現有資産達6442億元。

另一家中國最大的房地産企業碧桂園的狀況也令人擔憂，截至6月底，其資産超過負債2544億元。不過，它擁有8436億元的開發用房地産，超過資産的3倍，風險迅速擴大。

報導指出，按1～6月財報，恒大和碧桂園都呈現虧損，統計中另外4家企業收益下滑，有5家企業收益增加。雖然評估資産主要看管理層和審計法人的判斷，但目前除恒大外，其他企業沒有計入明顯的估值減少。

此外，這11家房企合計超過10兆元的負債中，對建築和材料企業等的應付帳款佔25%，面向購房者的合同負債佔33%。

報導認為，中國希望通過下調利率政策及放寬購房限制等方式激活房地産市場。不過，消費者害怕房企未能完工而無法交房，不敢購買未建成的房子，激勵政策效果有限。