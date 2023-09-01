海葵颱風進逼，基隆市政府於1日晚間8時指出，中央氣象局預計於1日晚上8時30發布海上警報，2日清晨至上午發布陸上警報，惟暫未達停止上班及上課標準，因此明日將正常上班上課。

但基市府也強調，將持續注意颱風最新動態，依中央氣象局提供之最新預測資料，後續會視颱風情況做調整。