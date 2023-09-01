已故天后李玟與大陸音樂節目《中國好聲音》的恩怨至今未停歇，她生前多個錄音檔也證實節目組各種惡劣行徑，震驚演藝圈，浙江衛視電視台也在8月25日宣布節目停播並介入調查。不少人將矛頭指向那英與那辛姊妹倆，但有網友也發現男歌手李健是最有智慧的導師，更救了拿冠軍的學員，引起討論。

大陸創作男歌手李健曾在《中國好聲音》第七季和第九季擔任導師，以豐富音樂素養和犀利點評聞名，相比其他導師採納「愛的教育」，他自帶威嚴感和經常一針見血的靈魂拷問，讓學員和觀眾都又愛又怕；不過，在近日《好聲音》醜聞連環爆之後，有網友注意到李健似乎有意避開那英，因為他正好都在那英缺席時擔任導師。

有陸媒分析，參與節目的導師多少對內部訊息有耳聞，而有李健就沒有那英、有那英就沒有李健的狀況絕非巧合，尤其李健又是一名擁有豐富經驗的音樂人，出道多年對綜藝節目的細節安排肯定了解；因此李健知道那英在《好聲音》的影響力，只好用自己的方式面對。

而《好聲音》與李玟槓上的事情爆發後，還傳出學員都得與《好聲音》旗下的「夢響強音」經紀公司簽約，否則很難獲得冠軍；但《好聲音》的11名冠軍中僅有單依純沒有簽約，而她的導師正是李健，另外單依純最後簽約的經紀公司「百沐娛樂」，老闆也是李健好朋友趙凱，足見李健不僅提拔後起之秀，更救了學員遠離歌手夢可能被扼殺的窘境。