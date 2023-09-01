紫爆！中山高南下三重段車禍 4車追撞占用2線道 20:452023/09/01 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今1日晚間20時許，國道1號南向平面道路三重路段29.6km處發生事故，現場4輛車追撞。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今1日晚間20時許，國道1號南向平面道路三重路段29.6km處發生事故，現場4輛車追撞，現場零件四散占用外側2車道，車禍造成4人輕傷送市立三重醫院，國道警獲報前往處理，詳細肇事原因還待釐清。 駕駛注意！國道3北向田寮隧道口「火燒車」 砂石車僅剩骨架 深夜開車撞斷污水閥後肇逃 自撞畫面曝光 高雄鳳山驚傳雙屍命案！男陳屍客廳「陌生男躺旁邊」 弟嚇壞報警 #中山高 #現場 #占用 #塞爆 #三重段 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃國昌違規「未明顯改善」！菜園地變停車場遭罰6萬 11:452023/08/28 政治 新店晚間民宅火警 燒毀客廳20平方公尺 20:092023/08/29 社會 影》澳洲雪梨悲劇現場 卡車死角下的心碎一幕 20:042023/09/01 國際 男歌手北京遇靈異事件唱一半爆意外工作人員臉秒鐵青 02:572023/08/25 娛樂 影》美國這所大學女排太驚人！狂吸9.2萬人塞爆球場破世界紀錄 15:282023/08/31 體育 《魯保羅變裝皇后秀》現場版下週來台 最辣皇后群帶來世界級歌舞秀 16:212023/09/01 娛樂 新竹縣竹北凌晨住宅火警 消防員救出2民眾送醫 04:412023/08/29 社會 前高市議員劉馨正家宅火災 老母親被鄰居帶離現場 14:322023/08/30 社會 毛豬價格破百元！ 農業部估下周回穩 11:162023/08/30 生活 苗縣約有3500格未收費公有停車場 縣府擬納管改善長期占用者 12:282023/08/29 生活 特技演員表演出意外！困鐵籠遭「熊熊大火吞噬」畫面曝 07:552023/08/31 兩岸 賴品妤被推？現場記者同業「討論案情」爆：她自己跌倒 13:392023/08/24 政治 台大校園再傳火警 校內便利商店冒黑煙 14:282023/08/30 社會 明華園總團《超炫白蛇傳》演出成功 5萬名觀眾擠爆現場 15:592023/08/27 生活 中山高南下湖口段事故 車流嚴重回堵 21:072023/08/29 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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