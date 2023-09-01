信義區又有新的打卡景點啦！擅長設計大型會場的Le Moment瞬設計與honeyDANIELS florist 丹尼爾花藝合作，即日起至10月1日止，將Bellavita 寶麗廣塲中庭打造成宛若摩洛哥、北非沙漠市集一般的造景，共打造 11個拍照點，部分打卡點還有隱藏版神秘互動機關，今年暑假來不及出國，不如去趟Bellavita體驗沙漠風情。

Le Moment瞬設計 x honeyDANIELS florist 丹尼爾花藝打造的北非市集地圖。（honeyDANIELS floris提供 /林欣儀台北傳真）

Le Moment瞬設計 x honeyDANIELS florist 丹尼爾花藝打造的北非市集地圖。（honeyDANIELS floris提供 /林欣儀台北傳真）

市集引蛇人。（honeyDANIELS floris提供 /林欣儀台北傳真）

首先是市集入口、手工藝品舖、市集引蛇人等打卡區，不過品牌建議前往拍照前可先至B1 honeyDANIELS 丹尼爾花藝，可免費借用扇子和背簍，實際穿戴拍照起來就像至北非市場買東西一樣，而位在甕裡的蛇若拿起笛子，小蛇也會真的探頭出來跳舞。

燈飾館。（honeyDANIELS floris提供 /林欣儀台北傳真）

庭園。（honeyDANIELS floris提供 /林欣儀台北傳真）

位於整個區域中心區域的地毯店，除有讓人聯想到阿拉丁的地毯外，一旁站立的駱駝也十分吸睛，雖品牌未能請到真的駱駝進駐，但他也可以與現場賓客轉頭互動，過過乾癮；以木架、織布搭起的遮陰休憩區是擁有全區最廣闊視野的區域，只要喬好角度便可以將市集每個景點盡收眼底。同

樣要注意角度的是以紅花點綴的庭園，不同角度可拍出截然不同風格的景色，其中縷空雕花提燈強可說是不可錯過的庭園一角；擁有多盞美麗燈飾的燈飾館，市集全區的人氣拍照點，實際走入空間內不可透過左右鏡面拍出無限光點。

囊括紅花椒、胡椒、八角、迷迭香、香茅等濃郁辛香的香料販，每款香料都是真材實物，民眾可實際走入體會異國香料，市集上方也點綴彩色玻璃、吊燈、地毯等，也是一個不錯的拍照角度，另外市集內還規劃了兩個座位區，提供排隊拍照的人一個休息的地方。