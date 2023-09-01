2024總統大選，在野陣營分裂為國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、鴻海創辦人郭台銘3位參選人，外界關注是否整合，但「侯柯配」、「柯侯配」也各有聲量。臉書粉專「工程師看政治」直言，柯文哲若擔任副手，民眾黨恐會泡沫化、全盤皆輸，也可能選前談好、選後翻臉，但「柯侯配」也較難實現。

臉書粉專「工程師看政治」1日發文指出，柯文哲現在承受蠻大壓力，綠的攻擊不用多說，「但觀察名嘴風向，似有壓柯去當侯副手的意圖」；如果低頭，必衝擊民眾黨信心，退款、拒投，都會大有人在。最終可能會導致民眾黨的泡沬化。

「工程師看政治」也指出，當然對方可能會用行政院長、部會首長的位置來游說柯，談事後怎麼分配權力，但柯要知道，所有的言語承諾，都只是嘴巴說說，當選之後要翻臉，或找任何說詞來搪塞，都十分簡單。

對於「藍白合」議題，「工程師看政治」則認為，最好是侯友宜當副手，估計選民的接受度會比較高，但國民黨主席朱立倫和侯友宜不會甘心為人作嫁。