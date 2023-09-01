前立委郭正亮認為這次中共軍演基調就是「召之即來、來之能戰」，未來會不會「由演轉戰」？這就是大家憂慮的！並且其行為態樣，真的是難以預測，會造成邱國正被逼問的兩個問題，要不要打下來？是否是同交戰？

中共於8月19日開始軍演，我方國防部於8月20日上午表示，自19日（星期六）6時至20日（星期日）6時止，偵獲共機45架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域27架次，共艦9艘次，持續在臺海周邊活動。

前立委郭正亮1日在中天電視《盧秀芳辣晚報》認為，他們這次基調就是「召之即來、來之能戰」，這是毛澤東講的話。所以這次東部戰區公告後4小時之後就開始演習，也沒說時間和範圍，講白了，若到了緊急情況，就「由演轉戰」。

郭正亮說，事實上很多國家的戰爭都是這樣發生的，如果賴清德當選，1月13日到5月20日恐怕就不太平靜。

郭正亮直言，會不會「由演轉戰」？這就是大家憂慮的。這次軍演最大特徵就是「讓你沒有休息的空間」，作戰迴旋空間變小，因為第一時間就來45架軍機、9艘軍艦，數量優勢，幾乎無法休息，也不知道持續到什麼程度。

國防部長邱國正。（資料照片，季志翔攝）

郭正亮分析，以前「第一擊」的定義是必須對方開火，才能回擊，目前看起來大陸不會開火，但如果無人機飛進領空？邱國正2022年在立法院備詢，有立委問，若無人機飛進領空，是否為第一擊？邱國正的回答是視同第一擊。另有一位立委問邱國正，如果打下來，是不是「交戰」？邱國正說是。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮強調，交戰之後如何處理？這就是問題！以前無人機也沒有飛這麼近，「這次我認為無人機可能有接近鄰近海域24海浬」，如果更近呢？又若不只1架，而是2、30架，出現必須處理的情況？

郭正亮指出，這次軍演所衍生出、未來可能出現的行為態樣，真的是難以預測，會造成邱國正被逼問的兩個問題，要不要打下來？是否是同交戰？