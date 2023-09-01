中華民國紡織拓展會（紡拓會）1日進行第十七屆第一次董事會，董事會成員推選力麗、力鵬董事長郭紹儀為新任董事長。副董事長則分別由集盛（1455）總經理蘇百煌、旭榮總經理黃莊芳容、台南（1473）董事吳道昌出任。

前任董事長王文淵於民國109年至112年就任期間，對於推動台灣紡織業發展不遺餘力，任內適逢疫情籠罩全球，與全球及中國大陸、韓國、越南等地之重要紡織相關組織定期舉辦交流活動一度中斷，以透過視訊會議等方式，在疫情籠罩不便出國的情況下，參與國際重要紡織會議及活動，為台灣紡織業與國際建立友好的互動關係。

新上任的郭紹儀董事長為力麗集團董事長，除擔任紡拓會第16屆副董事長外，也曾任人造纖維製造工業同業公會理事長，且為現任工業總會理事，對台灣紡織業的投入甚深。

郭紹儀表示，目前面臨全球淨零碳排的議題下，當選紡拓會第17屆董事長除讓他感受到所有董事的支持及期許外，也讓他感到責任重大，未來三年在當前紡織業景氣仍待回溫時，將以帶動紡織產業整體發展為首要目標，並在政府各項政策與輔導資源下，為台灣具機能性及環保永續概念的紡織品再創蓬勃生機。