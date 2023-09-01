華為8月29日奇襲推出「Mate 60 Pro」最新旗艦機型智慧手機，並支援5G網路，意味華為與中芯國際攜手突破美國的5G晶片封鎖。前立委郭正亮表示，華為能做出5G的效果，有3種可能。

郭正亮今（1日）在中天《盧秀芳辣晚報》表示，華為已經做出5G的效果，他聽到有3種可能︰第一種可能就是中芯國際本來就做到7奈米，可是2年前良率不高，就沒有新聞了。可能良率增加了，7奈米多次曝光就可以做到5奈米，理論上是可以做得到，當然成本就會增加。有人就從這個角度說華為訂定價格很公道，定價人民幣6999元，大約台幣3萬出頭，因為這要花比較高的成本。

郭正亮接著指出，第二種說法是美國半導體協會講的，從去年開始他們就聽說，中國大陸政府要補貼華為做晶片；華為就成立一些不知名公司，然後戰略進口某些晶片，所以沒有被抵制到。

郭正亮點出，也有人懷疑是從中東進來的，這裡有兩種邏輯︰就是中國大陸結合中芯國際做出來，這是了不起的突破；另外一個就是突破貿易封鎖買到的，這也是了不起的突破。要看華為的最後量有多大，Mate 60 Pro的量沒有超過1000萬支，這兩種說法就比較可信。若是自己做的晶片，成本比較高；但若是突破貿易封鎖進口的，量不會太大。目前聽說目標是做4000萬支，具體還不知道。