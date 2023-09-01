靳筱葳1歲時，爸爸開心帶著她開車。（翰森娛樂提供）

靳筱葳翰爸爸感情緊密。（翰森娛樂提供）

「紋繡教主」靳筱葳的父親日前癌逝，她難過表示，父親在重病時原本想透過畫筆將美好的生活畫出來，也想買有電梯的房子給媽媽住，無奈連拿起畫筆的力氣都很吃力，「未來會努力完成爸爸的願望，也希望爸爸要記得托夢給我。」

靳爸爸年輕時在廣告設計公司上班，過去也曾在文化大學當教授，是業界有名的建築模型大師。但為了孩子們的教育，他在生意最好時放下一切，帶著全家移民加拿大，開拓孩子們的視野。靳筱葳說爸爸總告訴她「讀書、成績不是唯一」，做人的道理、正當做事、態度守規矩才是最重要的，爸爸一生也正直、正派，她的為人處事深受爸爸的影響。

談到與父親難忘的互動經驗，她說自己13歲生理期第一次報到，貼心的父親買了一包紅豆要煮紅豆湯，卻因為手拙，不知道紅豆要泡水，只好放棄。從小就愛漂亮的靳筱葳，念五專時常把自己化得像「鐵獅玉玲瓏」一樣，父親看不下去，便要她去學彩妝，也因此開啟她人生新目標，「後來我學習化妝、整體造型，以及打造創業紋繡事業，都獲得爸爸的支持。」

父女感情緊密，疫情最嚴重時，靳筱葳的父親癌症復發，當時醫院只允許一位家屬陪同進出醫院，於是她關在醫院整整一個月照顧爸爸，和他說話、逗他開心，陪他一起度過難關。父親逝世時，靳筱葳透過日本引進的禮體Spa服務，替爸爸淨身，盡最後一次孝道。

當時她握著父親冰冷的手，卻不覺得冷，直說：「心是有溫度的，最後一次和父親好好道別，真的覺得很值得。」提到最想和爸爸說的話，靳筱葳說：「謝謝他將藝術天賦遺傳給我，我會努力成為他的驕傲，也希望他不必掛心，我會好好照顧媽媽。」