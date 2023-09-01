日籍男星大久保勇太昨(8月31日)因住家失火，倒臥在地、一度沒心跳，緊急送醫搶救後恢復生命跡象，目前在加護病房觀察中，今（1日）他的經紀人透過社群平台發文，透露他最新病況，並表示他的家人也已經趕到台灣。

大久保勇太的經紀人在貼文中提到，他現在仍在昏迷中，「昏迷指數只有3，情況不太樂觀」，而他的父母也已經趕到台灣陪伴，「對於勇太的遭遇我們相當心疼與不捨。」

經紀人也表示，他目前還在加護病房與死神拔河，事發原因還有待警方詳細調查，希望外界不要多加臆測，「我們都期盼奇蹟能發生，勇太能早點醒來，也希望外界能給予我們及勇太的家人更多時間與空間去處理，謝謝大家。」

大久保勇太來台發展6年，上過不少綜藝節目，也接活動主持，熱愛台灣的他，曾透露經歷日本311大地震，並遇到台灣人幫忙，才得知台灣，因此高中畢業後就來台灣留學，如今又遇到火警，讓不少人都在他臉書底下留言集氣，希望他能趕快恢復健康，「勇太加油！一定要醒來」、「希望勇太能早日康復！加油」。