國民黨總統參選人侯友宜31日公布「醫療五箭」政策，強調「優先推動疫苗及醫藥採購透明化」，是因各界質疑蔡政府疫苗採購有值得推敲的地方，將成立特偵組全面調查。衛福部長薛瑞元特地回應侯的政見，回酸「謝謝肯定，已經在做了」。對此，前立委郭正亮1日就表示，「薛瑞元不要在那邊邀功了，笑死人，侯友宜這個真的就是打到要點」，引發討論。

侯友宜提出「醫療五箭」政策，「優先投資醫療保健預算支出，任內逐年達到GDP 8%」、「優先照顧兒童及婦幼」、「優先推動高風險癌症預防」、「推動行政院層級國民心理健康計畫」、「優先推動疫苗及醫藥採購透明化」，強調未來將由專案特偵組全面調查採購文件及紀錄，並公開調查結果，另會確保未來各種疫苗採購公開透明，與國際接軌引進新型疫苗，提升防疫效能。

侯友宜也提出「80歲以上長者取消巴氏量表，可直接申請看護移工」政策後，獲得極大迴響，不少家屬向他反映這確實是他們最迫切的需要，他更加碼提出政見，進一步主張「70至79歲患有癌症二期以上長者，亦可取消巴氏量表」，希望能減輕家屬負擔，並解決家庭照顧者的壓力與負擔。

郭正亮1日在政論節目《新聞大白話》中表示，「薛瑞元不要在那邊邀功了，笑死人，這問題不知道存在多久了，是因為侯友宜他參選總統，他的份量夠，大家就必須就政策來談政策，這就非常不合理」，郭正亮更直言，「甚至我覺得應該把它調整到70歲，坦白說有外勞照護需要的嚴重病人，很多都是70歲左右就發生了，侯友宜還是比較謹慎地提出」。

郭正亮最後更說，「都已經這麼謹慎提出了，衛福部還在那邊邀功，顯然是引起了很大的共鳴，我們台灣是真的有很多工作的婦女為了照顧父母，不得不辭職在家，對他們的工作是很不公平的，這個真的就是打到要點」。