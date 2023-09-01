為致力推動永續淨零及生物多樣性保育，中信金控宣布1日起與台灣綠能公益協會展開為期三年合作，運用其獨創綠能公益模式回饋予「海洋生物多樣性鯨豚研究」調查及成果宣傳，以及協助打造蘭陽博物館成為全台首座淨零博物館。

中信金控幕僚長高麗雪、蘭陽博物館館長陳碧琳、綠能公益發展協會創辦人陳惠萍及研海生態顧問股份有限公司董事長黃彥婷1日齊聚蘭陽博物館見證重要時刻。

高麗雪表示，中信金控推動永續淨零及生物多樣性保育，並致力於提升社會大眾對此議題的關注，特別攜手綠能公益發展協會，以創新的「綠能公益模式」協助建置太陽能板，支持發展再生能源，同時規劃將綠電收益投入長期研究海洋生態的研海生態顧問公司，響應鯨豚調查與研究，由於鯨豚在海洋生態系中具有重要生態棲位，鯨豚保育為維護海洋生物多樣性重要項目，合作研究成果將存入國內海洋生態資料庫，並對接國際生態資料庫平臺。

此外，亦將積極協助蘭陽博物館逐步汰換燈管與空調系統，結合蘭陽博物館已執行的碳盤查，找出排碳熱點並且加以改善，期許打造全台首座「淨零博物館」示範場域。蘭陽博物館坐擁附近海域豐富的鯨豚資源，後續則將借重蘭陽博物館展覽經驗，結合鯨豚研究成果，共同投入海洋生態和淨零議題的教育及策展活動，提升大眾對環境議題的重視。

中信金控長期關注氣候變遷與生物多樣性喪失議題，去年正式將2050淨零碳排納入集團永續發展藍圖，為全台第一家加入「自然相關財務揭露工作小組」（TNFD）的企業，亦簽署加入「生物多樣性核算金融聯盟」（PBAF）。本次響應綠能公益協會發起的「綠能公益100+」倡議，參與其2030年完成100個綠能美好行動願景，一同重視氣候變遷以及生態保育議題，中信金控不僅對接國際標準，更進一步展開實際行動。

中信金控身為永續金融的先行者，未來將依循TNFD框架強化揭露自然相關風險與因應措施，並持續與客戶議合，防止相關業務對自然環境造成負面影響，善盡自然生態保護的責任。