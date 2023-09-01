本名曾耀鋒的曾國緯成立im.B平台，用假債權吸金、詐騙90億多元，他及女友張淑芬等人遭起訴，台北地方法院法官許芳瑜開庭審理後，將曾耀鋒及女友張淑芬都裁定羈押禁見。帳房顏妙真除了偵查中已繳90萬元外加保60萬元、新竹營運處處長陳振中150萬及潘志亮100萬元交保，但不得與同案證人、被告往來，限制住居。

起訴指出，曾耀鋒因槍砲案判刑確定遭通緝，找父親曾明祥掛名金隆科技負責人，自己為實際負責人，自2015至2016年創立im.B平台，2018年架設網站，由女友張淑芬任總經理，找12名人頭債權人，藉由媒合不動產借貸進行債權認購方式吸金。

曾男等人以年息9％到13％不等、保證期滿可兌回本金等話術招攬投資，指示業務員、幹部認購平台債權，製造認購活絡假象，2019年更重複上架虛偽不動產債權，誘騙投資人。im.B自去年起無法按期發放利息，今年4月10日有投資人未收到利息，成立自救會向檢警調檢舉，全案曝光。