香港天文台發出十號颶風訊號，為最高級別颱風警告訊號。（香港天文台）

澎湃新聞報導， 香港天文台9月1日20時15分發出「十號颶風訊號」，指香港平均風速每小時118公里以上。據了解，「十號颶風訊號」是香港最高級別的熱帶氣旋警告訊號。

香港天文台介紹，超強颱風「蘇拉」20時集結在香港天文台東南約60公里，即北緯22.0度、東經114.6度附近，預計向西或西北偏西移動，時速約12公里，橫過珠江口一帶。

「蘇拉」的眼壁正橫過香港，對香港構成相當大的威脅。按照目前預測路徑，「蘇拉」未來數小時會在香港天文台以南約40公里掠過，預料「十號颶風訊號」會維持一段時間。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升。約21時開始，香港東部沿海地區水位會上升，其中吐露港的最高水位接近午夜時預計升至海圖基準面以上約6米，比正常潮位增加約4米，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等，會出現嚴重淹水，部分地區淹水深度或超過1米。

香港各沿岸地區的水位也會在明日（9月2日）早上約6時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。

香港天文台提醒，海面有極巨浪及湧浪，民眾應遠離岸邊，切勿水上活動。