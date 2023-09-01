綠光30周年大戲「清明時節」，飾演妻子的張玉嬿（左）向丈夫游安順（右）爭取「正宮權」。（姚志平攝）

綠光30周年大戲「清明時節」，戲中游安順（左）與小三張靜之（右）精神出軌，2人在冰果室對於事情終將爆發該如何解決而無語。（姚志平攝）

綠光30周年大戲「清明時節」，新浪潮導演柯一正（右）詮釋溫文儒雅的潘父，知道女兒張靜之（左）當別人小三卻不戳破，雖痛心仍希望保護女兒。（姚志平攝）

綠光30周年大戲「清明時節」，「美味冰果室」的場景令觀眾發思古之幽情。（姚志平攝）

綠光30周年大戲「清明時節」，「國民導演」吳念真（左）在美味冰果室中也演出一角。（姚志平攝）

綠光30周年大戲「清明時節」，「國民導演」吳念真精心打磨劇中的每一個角色。（姚志平攝）

綠光30周年大戲「清明時節」，劇中精彩群戲「調解委員會」，衝突與對峙的場景讓人大呼過癮。（姚志平攝）

綠光30周年大戲「清明時節」由「國民編導」吳念真改編「國家文藝獎」作家鄭清文經典小說，本劇經歷3版本重演，因貼近生活、劇情寫實，備受大批粉絲喜愛，4.0昇華版將卡司、舞台及聲光全方面豪華升級，9月1日至9月10日在台北國家戲劇院演出9場，票房將邁進9成，從高雄、台中一路巡演累積萬名粉絲好評迴響，其中外遇三角戀的議題引爆大批女性觀眾共鳴，尤其是飾演正宮的「第一媳婦」張玉嬿火力全開，戲中除了與飾演丈夫 的「金鐘視帝」游安順爭取「正宮權」外，還前往氣質小三張靜之的家中飆罵對方，女性自強的一面讓觀眾大呼新鮮。

「清明時節」場景設定在50年代的純樸小鎮，游安順與張玉嬿配對成一對相親結婚多年的怨偶，因為丈夫與小三張靜之的精神出軌，牽扯一連串的衝突。張玉嬿飾演的原配秀卿，角色是傳統女性的縮影，一心為家庭付出。由於「清明時節」為全台語文學劇場，張玉嬿在排練前期為「磨口條」吃了不少苦頭，吳念真的劇本又特別寫實，張玉嬿：「商業連續劇強調立即性的情緒表現」、「這個舞台劇特別有味道，有一種真實的情感，呈現夫妻日常生活的切片。」最具看點的場景之一，為夫妻兩人在餐桌前上演諜對諜，在簡單的對話堆疊中，妻子戳破丈夫在外有小三，質問對方：「我到底做錯什麼？」，後來妻子上調解委員會爭取權利，更到小三家中討公道，種種女性自強舉措讓觀眾看得直呼過癮。

吳念真表示「清明時節」並非只聚焦外遇裡男歡女愛的情節，還會看到親情，柯導與靜之這對父女如何相互扶持，以及劇中角色每一個人遇到生命的困境時，他們所做的選擇。為滿足現實生活沒有女兒的缺憾，吳念真別於原著全新打造小三父親一角，由新浪潮導演柯一正詮釋溫文儒雅的潘父，劇中知道女兒介入自己學生的家庭，雖痛心仍發揮父愛保護兒女，張靜之憶起劇中的父親就會哽咽：「將來不管妳面對什麼，爸爸希望妳知道，不管怎麼樣爸爸永遠都會在妳的身邊」、「他心裡其實是最糾結的人，但卻用溫暖的方法面對下一代」。

每次排練現場，吳念真從不缺席，將每位演員的情緒打磨到最佳狀態，而從第1版演到現在第4版的張靜之，面對全新男、女主角卡司陣容，更覺得自己像是「演了新的戲一樣」，張靜之：「嬿姐她詮釋的太太帶著一股神經質，看起來很漂亮、很有氣質，但是爆發力嚇人，那是一個完全不一樣的正宮」、「跟安順哥對戲非常揪心，他讓我看到更多關於輝昌的糾結，他對我的愛與不捨。」 各界人士盛情推薦「清明時節」，9月1日至10日於台北國家戲劇院感動再續。

主播陳雅琳：「吳導的戲總會彰顯台灣本土的時代感，融入大眾普世感情，就會有更深刻的感受，堪稱多方藝術的結合，是一場很棒的饗宴！」知名主持人曾國城讚：「這齣戲講了很多告解與救贖的過程，這也是綠光擅長處理人性最真實最掙扎的一面」。 「清明時節」全台語發音，以「馬勒五號第四樂章」、「貝多芬月光」等經典名曲帶出整齣文學氣息，綠光創藝特別增設華文字幕版（9／1、9／8晚場）。