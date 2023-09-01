財政部北區國稅局表示，今（112）年3-4月中獎發票兌獎期限至今年9月5日(下周二)，中獎人可利用兌獎APP設定領獎帳戶兌領獎金，方便又快速。

根據財政部公布，3-4月期千萬元特別獎還有4張沒人領，包含台北市信義區的Google Play購買應用程式，花費670元 ；南投縣信義鄉玉山路82-2號的7-11，購買食品等花費62元。以及屏東縣高樹鄉南興路141-5號的全家購買遊戲點數2000元；高雄市岡山區岡燕路500號的山隆加油站加油，花100元。

北區國稅局說明，衡酌今年統一發票給獎經費目前執行情形及中獎獎金兌領情形，5-12月期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數，每期組數由215萬組調整為165萬組，再加上100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，每期雲端發票專屬獎總獎金高達9.67億元，民眾可多利用載具和雲端發票。